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多部門談落實中經會部署 滬指再失3000點關卡

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸多部門談落實中共中央經濟工作會議部署，然而滬指13日再失3000點關卡。圖為上海外灘觀景台。（路透）
大陸多部門談落實中共中央經濟工作會議部署，然而滬指13日再失3000點關卡。圖為上海外灘觀景台。（路透）

多個部門官員在中共中央經濟工作會議期間，談明年工作落實。發改委表示，將圍繞明年主要預期目標，密切跟蹤經濟運行變化，加大宏觀調控力度；財政部則表示，將籌運用各項財稅政策工具，實施好積極的財政政策，主要是適度加大支出規模，支撐經濟發展需要，包括科學確定赤字率。

13日是中共中央經濟工作會議後首個交易日，A股三大指數集體開低走低，滬指開市跌0.20%，報2,997.34點，深成指、創業板指分別跌0.20%及0.24%。

人民日報報導，大陸國家發改委主任鄭柵潔表示，今年來大陸經濟總體回升向好，預計全年經濟社會發展主要預期目標可圓滿完成。明年大陸發展面臨的外部環境依然複雜嚴峻，戰略機遇和風險挑戰並存，總體上是有利條件強於不利因素。

財政部長藍佛安指出，中經會議提出「積極的財政政策要適度加力、提質增效」。明年財政部門將統籌運用各項財稅政策工具，實施好積極的財政政策。

藍佛安提到，「適度加力」主要是適度加大支出規模，支持經濟社會發展需要，包括科學確定赤字率和赤字規模、合理安排地方政府專項債券規模等；「提質增效」，主要是推進財政管理科學化、標準化、規範化，把同樣的錢花出更大的效果。

中共

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