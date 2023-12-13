與大陸電商競爭激烈 美國「1美元店」增長放緩

在根深蒂固的通貨膨脹導致消費者節約意識加強的情況下，美國「1美元店」曾是受歡迎的購買日用雜貨場所。但受到主要顧客的低收入階層的消費出現下滑、來自大陸的低價電商等的競爭激烈影響，近期財報顯示，現有店舖的客單價明顯下降。

日經中文網報導，1美元店巨頭Dollar General 7日公布的2023年8到10月財報顯示，營收年增2.4%，達到96億9,408萬美元；凈利潤下降47%，降至2億7624萬美元。雖然營收實現了增長，但由於採購費用和人工費增加，營業利潤和最終利潤均下降。

該公司在美國47個州擁有1.9萬家店舖，在美國南部等地方具有優勢。1 美元店（約新台幣32元）的形式類似於日本的100日元店，廣泛銷售日用雜貨、食品和玩具等各種商品，受最近的通貨膨脹影響，消費者從價格較高的超市等轉移過來。由於業績良好，該公司持續積極開店，但最近勢頭逐漸減弱。

客單價的減少成為盈利的沉重負擔。從現有店舖的銷售情況來看，雖然顧客人數繼續增加，但由於購買金額下降產生影響，平均每家店舖的營收下降了1.3%。

同行業中在紐約州等美國東部和西海岸具有優勢的Dollar Tree，也呈現出類似傾向。該公司8到10月財報顯示，營收增長5.4%，但凈利潤下降21%。從現有店舖的銷售動向來看，顧客流量增加4.7%，但購買金額減少0.8%。

路透報導，根據數據分析公司 Earnest analytics數據，截至11月，Temu 在美國折扣店類別中佔據了近17%的市占。作為對比，「1美元店」連鎖店 Five Below 占比為8%，行業領頭羊 Dollar General為43%，Dollar Tree為28%。

Running Point Capital Advisors的首席投資官指出，Temu的優勢在於它提供了新奇和令人心動的商品，這是傳統低端折扣零售品牌難以複製的。

美國經濟研究所的經濟學家Peter認為，Temu正在受益於消費者對高物價和高通膨的疲勞情緒。由於花錢謹慎的消費者削減了他們在高利潤率非必需品上的支出，轉而購買更多低利潤率消費品。