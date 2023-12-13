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難以脫鉤！ 「中國製造」暗渡陳倉 從他國登陸美國

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
「中國製造」暗渡陳倉，從他國登陸美國。圖為今年11月16日的「拜習會」。（法新社）
「中國製造」暗渡陳倉，從他國登陸美國。圖為今年11月16日的「拜習會」。（法新社）

歐盟已越來越難以容忍與中國大陸貿易逆差擴大，但歐盟與大陸從經濟上要實現脫鉤似乎不可能。連美國也發現，從越來越多的證據顯示，從東南亞和墨西哥等地運往美國的很大一部分產品，原來都是在大陸公司擁有的工廠生產。

華爾街日報報導援引貿易數據、企業公告和新的學術研究顯示，大陸公司正在向海外擴張，一定程度上說為了規避美國的關稅。

報導提到，許多在較小國家製成的產品使用了來自大陸供應商的關鍵投入，這代表如果沒有大陸的參與，這些產品根本無法生產出來。

根據國際清算銀行10月發表的一份報導，自2021年以來，隨著更多的貿易轉道他國，中美之間的供應鏈變得更加複雜，但是供應給美國的許多商品仍然源自大陸。

作為減少美國對華依賴整體戰略的一部分，自2018中美爆發貿易戰以來，華盛頓對大陸數千億美元的商品加之以懲罰性關稅，包括蘋果公司在內的一些美國企業將部分生產從大陸轉移。

美國總統拜登執政以來，這一進程似乎更在加快。一些分析人士甚至大膽預測，中美經濟正在脫鉤，或者加速脫鉤，儘管美國的領導人從來都沒有說過，希望美中經濟脫鉤。

美國對大陸相關政策正產生作用。今年上半年，大陸僅佔美國商品進口的13.3%，這是自2003年以來的最低水平，也遠低於2017年21.6%的單年峰值。

報導援引美國經濟研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）的數據指出，中美經濟在其他方面也在脫鉤，去年美國對大陸直接投資僅82億美元，創下20年來的低點。與此同時，一些公司已經撤出大陸。

但深入研究數據發現情況非常複雜，經濟學家指出，中美兩國經濟的某些部分正在分道揚鑣，而另一些部分並沒有在某些情況下，美國的政策正在引發供應鏈調整，這些調整實際上導致更加依賴大陸供應商。

一個原因是大陸企業家正在向較小國家投入資金。據新加坡銀行星展的數據，2022年，大陸對東南亞的直接投資達到近190億美元，而2013年僅為70億美元，其中製造業投資佔比最大。

根據數據提供商司爾亞司（CEIC）數據，2021年大陸對墨西哥的直接投資為2.32億美元，高於10年前的4,200萬美元。

這讓美國公司發現，從東南亞和墨西哥等地運往美國的很大一部分產品，原來都是在大陸公司擁有的工廠生產。一份報告指出，美國來自墨西哥和越南的進口在過去5到7年裡日益增多，與此同時大陸對這些市場的出口也有所增加。

滙豐銀行（HSBC）首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示，大陸在全球供應鏈中的角色只是在調整，而不是在消失。大陸需要來自其他地方的投入的出口從2014年開始下降，而大陸用於其他國家生產的出口則出現了大幅增長。「大陸已從過去的一個終端裝配者，迅速成為全球的一個關鍵零部件供應方。」

美國

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