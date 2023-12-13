中國召開中央經濟工作會議 釋放哪些信號？

據中國官媒12月12日報道，中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表講話，中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會領導，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，全國政協領導，中央軍委委員，各省市負責人，中央和國家機關有關部門及中央管理的部分金融機構和企業負責人等參加會議。

中央經濟工作會議是中國的最高級別經濟工作會議，由中共中央和國務院聯合召開，自1994年以來每年召開一次，時間一般在12月，目標是為來年的中國經濟發展作出部署。在此次閉門會議召開前，官媒並未提前透露召開日期。

就在上周，信用評級機構穆迪才將中國主權信用評級展望以及18家中國企業和8家中國銀行的評級展望從"穩定"下調為"負面"。穆迪雖然將香港、澳門政府的信用評級維持"Aa3"不變，但也將對其的展望由"穩定"下調至"負面"。

新華社報道稱，中央經濟工作會議會議認為今年中國經濟回升向好，"進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升"。

黨政機關要習慣過緊日子

會議提出 "明年要堅持穩中求進"，"多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策"，"積極的財政政策要適度加力"，"穩健的貨幣政策要靈活適度、精准有效"，"社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配"。會議稱要"嚴控一般性支出，黨政機關要習慣過緊日子"。

會議強調，明年要"以科技創新引領現代化產業體系建設"，"完善新型舉國體制"，"要大力推進新型工業化，發展數字經濟，加快推動人工智能發展"。

擴大國內需求和對外開放

此外還要"擴大國內需求"，"增加城鄉居民收入，擴大中等收入群體規模"。

在提出要"深入實施國有企業改革深化提升行動"的同時，會議也稱要"促進民營企業發展壯大"，"擴大高水平對外開放"，"鞏固外貿外資基本盤"，"切實打通外籍人員來華經商、學習、旅游的堵點"。

中國今年第三季度首次出現外國直接投資季度赤字。以入境旅游為例，據一項統計，今年上半年，中國入境人次總計為1,800萬人次，僅恢復至2019年同期的12%。2023年下半年入境游各項景氣指標和上半年相比甚至出現明顯回落。中國的出口長期以來一直是主要的增長動力，但自去年十月以來，除了今年三月和四月的短暫反彈外，中國的出口一直在大幅下降。11月份進口意外下降也突顯了國內消費的疲軟。最近的數據還顯示，中國11月份加速陷入通貨緊縮。

守住不發生金融風險的底線

此次中央經濟工作會議還稱，明年要"統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線"。

房地產行業是中國的另一個傳統增長引擎。建築業和房地產業約佔中國國內生產總值的四分之一。然而，自2021年底以來，中國龐大的房地產行業出現了一系列現金吃緊的開發商債務違約，面臨倒閉的問題。由於債務擔憂加劇了買家的不信任，今年以來房價暴跌。此外，房地產業的危機有可能影響其他行業，令當局感到緊張。

為了實現今年5%的增長目標，中國當局10 月份發行了價值 1 萬億元人民幣的主權債券，以助力經濟復蘇。

消息人士：多數與會者贊成GDP增速設定在5%左右

官媒報道沒有透露會議提出的明年的經濟增長目標，路透社援引消息人士報道，鑑於官方顧問建議明年經濟成長目標設定在4.5%至5.5%的區間，多數與會者贊成設定在5%左右，與今年持平。

中央經濟工作會議強調，要堅持和加強黨的全面領導，"確保最終效果符合黨中央決策意圖"，並號召"全黨要緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍"。

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