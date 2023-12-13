東方鍋爐 建10兆瓦氫電站

東方鍋爐近日正式與都江堰岷德時代儲能技術有限公司簽訂合同，推進大陸首個綠電製氫儲氫發電商業應用項目。據悉，該項目是大陸首個容量功率最大的「綠電大規模製氫—大容量儲氫—大功率氫發電」商業應用工程項目，是大陸氫能產業發展的重要里程碑。

該項目將在都江堰建設10兆瓦等級的工業園區氫儲能供電站。一期將先行建設每小時300標方綠電電解水製氫系統、24000標方氣態儲氫系統和4兆瓦氫燃料電池發電系統。其中，氫能發電功率為目前大陸最大，而且是首個超過兆瓦級的工程應用項目。

用綠色電能電解製氫，把氫氣存起來，到用電高峰時段再通過氫燃料電池發電系統轉換為電能—這樣的充電、存電、放電過程，與人們平時使用的充電寶類似。10兆瓦的「充電寶」，意味著1個小時即可放電1萬度。

多年來，東方鍋爐、東方氫能深耕氫能全產業技術創新和應用，堅持自主創新並擁有多種製氫技術、儲氫技術和氫能應用先進技術與多場景應用解決方案，大陸首個以氫能為核心的綜合示範園區就位於東方鍋爐四川德陽製造基地。

企業負責人表示，此次簽約項目利用綠電谷電製氫、通過跨時段儲氫、氫能錯峰發電，為工業園區提供峰電時段穩定高效供能，保障工業園區峰電時段供電，並可實現電網「削峰填谷」，具有顯著的節能降耗和經濟效益。