深圳搶港客 即買即退稅

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸深圳趁著港人熱衷到當地玩樂的熱潮，試行境外旅客購物「即買即退稅」措施。這是繼北京、上海、廣州、杭州、成都之後，另一試行的城市。

深圳新聞網報導，11日起，深圳試行境外旅客購物離境退稅的「即買即退」便利措施，報導舉例，一名來自白俄羅斯的男子昨天在萬象城購買了價值人民幣1萬6200元的提包，在新退稅措施之下，他現場拿回了1458元的退稅款。

報導表示，相比傳統在離境口岸辦理退稅的方式，「即買即退」的優勢是境外旅客在試點商店購物後，可以當場領取退稅款，更便於二次消費。

據報導，深圳羅湖區萬象城有23家商店成為首批「即買即退」的試點，當中包括一些國際知名消費品牌。

報導還指出，深、港口岸年初恢復正常通關後，到深圳遊玩的港人持續增加，僅10月就有535萬人次，消費36億元。

報導引述深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠說，同一旅客同一日在同一試點商店購物的上限為11萬元，將最大程度地滿足境外旅客，尤其是香港旅客的需求。

香港和中國大陸恢復正常通關後，大陸訪港旅客固然增加迅猛，但令人意外的是，香港卻也突然出現到深圳旅遊消費的熱潮。

港媒此前曾引述入境事務處的數字指出，在11月25日的週末，經陸路口岸北上的港人有33.7萬人次，創下當月新高，同日經各口岸訪港的大陸旅客相對只有12.8萬人次，兩者差距甚大。

對於如此突如其來的大批消費群，深圳當局也為此於9月中發布21條促進當地消費的措施，部分專為港人提供便利。

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