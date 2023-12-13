浙江農博會 台灣農特產人氣旺

2023浙江農業博覽會正在展出，在台灣農特產品館，日月潭紅茶、凍頂烏龍、百香果、酵素等產品彰顯著地道的台灣味道，吸引了不少消費者駐足選購。台灣農特產品館也成了農博會上人氣最旺的展館之一。

中新社報導，浙江農博會自1999年以來已舉辦24屆，是浙江規模大、檔次高、輻射面大、成交額大的大型農業盛會，也是兩岸農業產業交流的重要平台。經過多年參展交流，台灣農特產品已在浙江形成了一定的知名度和品牌效應。

台灣南投縣農業處副處長曾銀位對此頗有感觸，他表示南投縣從2006年開始組團參加浙江農博會，幾乎每年都來。本屆農博會首次設立港澳台地區農產品展區，曾銀位帶著南投縣22個團隊和農企再次打卡農博會。

「我們推薦三個最具南投特色的農產品，首先是旗艦產業茶葉，還有百香果和梅製品」。曾銀位向大陸消費者推薦台灣風味的產品。

台灣南投縣農會總幹事曾明瑞也是農博會的老朋友，他說，參加農博會的每一家參展農企都拿出最好的農特產品與大家分享，參展的南投茶葉都經過嚴密控管，從茶葉的種植、施肥、管理到採收，全流程實行嚴格的溯源機制。南投茶葉需經過483項無毒檢測後才能夠上市銷售。

農業是兩岸交流時間最早、基礎最好、成效最明顯的領域之一。據統計，今年1至9月，浙台農產品貿易總額達1.34億美元。「我們願為台灣農產品進入浙江市場搭建展銷平台，為台青台商到浙江投資農業提供便利條件，讓台農台青台商全面融入浙江鄉村振興」。浙江省農業農村廳副廳長徐燕峰說。

浙江省台辦主任朱林森表示，近年來一批從事現代農業種植、鄉村建設的台資企業在浙江投資落戶，愈來愈多台胞台企帶著優質農產品來浙江參展。