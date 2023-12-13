陸明年經濟 成長目標訂5%

今年度中共中央經濟工作會議十一至十二日在北京舉行，中共總書記習近平出席會議，部署明年經濟工作。會議提到，推動大陸經濟回升好轉的困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多等，明年要大力推動新型工業化，發展數位經濟，加速推動人工智慧（ＡＩ）發展。同時要有效防範化解重點領域風險，統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。

昨日稍早，路透引述消息人士，中央經濟工作會議期間，官方顧問建議明年經濟成長目標設定在百分之四點五至五點五區間，多數與會者贊成設定在百分之五左右，與今年持平。

新華社報導，習近平在會上全面總結今年經濟工作，部署明年經濟工作。中共政治局另外六名常委均出席。

會議指出，推動經濟回升好轉需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。

但會議也稱，綜合來看，大陸發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升好轉、長期好轉的基本趨勢沒有改變。

就明年經濟工作，會議要求，要堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。要持續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

在科技領域，會議提及，要以科技創新推動產業創新，完善新型舉國體制，實施製造業重點產業鏈高品質發展，大力推動新型工業化，發展數位經濟，加速推動人工智慧發展。

針對防範化解風險，強調要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。