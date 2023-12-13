聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸明年經濟 成長目標訂5%
今年度中共中央經濟工作會議十一至十二日在北京舉行，中共總書記習近平出席會議，部署明年經濟工作。會議提到，推動大陸經濟回升好轉的困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多等，明年要大力推動新型工業化，發展數位經濟，加速推動人工智慧（ＡＩ）發展。同時要有效防範化解重點領域風險，統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。
昨日稍早，路透引述消息人士，中央經濟工作會議期間，官方顧問建議明年經濟成長目標設定在百分之四點五至五點五區間，多數與會者贊成設定在百分之五左右，與今年持平。
新華社報導，習近平在會上全面總結今年經濟工作，部署明年經濟工作。中共政治局另外六名常委均出席。
會議指出，推動經濟回升好轉需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。
但會議也稱，綜合來看，大陸發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升好轉、長期好轉的基本趨勢沒有改變。
就明年經濟工作，會議要求，要堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。要持續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。
在科技領域，會議提及，要以科技創新推動產業創新，完善新型舉國體制，實施製造業重點產業鏈高品質發展，大力推動新型工業化，發展數位經濟，加速推動人工智慧發展。
針對防範化解風險，強調要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言