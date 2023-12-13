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抗美貿易圍堵 陸資搶進越南

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸國家主席習近平昨訪問越南，日本媒體報導，在美國對中國包圍網加強的背景下，蘋果等美國企業正在推進生產線的轉移，與此同時，中國企業也加快在越南建立供應鏈，不過報導指出，中國資金雖正席捲被認為可代替中國的生產基地，但要補全斷裂的供應鏈恐非易事。

日經中文網報導，拜登政府實施了限制向中國出口先進半導體和半導體製造設備的措施，導致在中國生產最新產品變得困難。在這種加強對中國包圍網的背景下，蘋果等美國企業正在推進生產線轉移。這種格局也推動中國企業在越南的投資，以補全斷裂的供應鏈。

據越南外國投資局統計，今年一至十一月，外國直接投資核准額比去年同期增加百分之十五，達到二八八億美元，其中來自中國（包括香港、澳門）的投資是去年同期的兩倍，達八十三億美元。

若加上中國企業透過新加坡、泰國子公司進行的投資，實際的中國投資案例似乎更多。例如山東昊華輪胎宣布對越投資五億美元（約台幣一五八億元）投資，中國太陽能面板高市占率的天合光能也決定投資四點二億美元。

此外，中國汽車龍頭企業比亞迪董事長王傳福今年五月訪問越南，表達在越南生產電動汽車的意向後，接著在八月宣布一點四四億美元的擴張投資，累計投資額已突破四億美元。

不過報導也稱，在美國策略下，中國資金雖正席捲被認為可代替中國的生產基地，但要補全斷裂的供應鏈恐非易事。

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