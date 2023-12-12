廣汽埃安自研電池量產 號稱里程壽命150萬公里

大陸新能源汽車大廠廣汽埃安12日宣布，公司旗下的因湃電池智慧生態工廠竣工，全棧自研自產P58微晶超能電池量產下線。該電池續航里程約700公里，但里程壽命長達150萬公里。

澎湃新聞報導，P58微晶超能電池採用廣汽自主磷酸鐵鋰技術，電池壽命、整包能量密度均具有明顯優勢。據悉，因湃電池前期將以配套埃安及廣汽集團內企業為主，後續則會拓展外部市場。

性能指標上，P58微晶超能電池的壽命可以達到150萬公里，循環次數大於等於4,000次，而電池包能量密度則達到146.5瓦時每千克，支持續航里程超過700公里，安全標準則達到軍工級，並支持整包槍擊不起火。同時電池支持快充，能夠做到充電10分鐘續航250公里以上。

據瞭解，所謂微晶超能電池，是電池在傳統磷酸鐵鋰化學體系的基礎上，引入更高容量的第二相正極微晶活性材料，相比當前市面上量產的磷酸鐵鋰電芯，超能鐵鋰電池的電芯質量能量密度提升將13.5%，體積能量密度提升20%，-20°低溫容量提升約10%，有效解決了性能均衡的鋰電技術難題。這一技術早在去年6月，就由廣汽埃安在廣汽科技日上發佈。

2017年廣汽埃安新能源汽車有限公司成立，同時開始自主電芯研發。今年前9個月，廣汽埃安的新能源汽車銷量達到35萬輛，預計全年可以達到50萬的目標。

在廣汽埃安方面看來，對於新能源車而言，電池是動力來源，也是關乎生產製造成本的關鍵因素。未來的新能源車行業競爭的核心是科技和成本，能否實現動力電池等核心技術以及相關產業鏈的自主可控，是車企核心競爭力的一大體現，對車企可持續發展起到至關重要的作用。

2022年10月27日，由廣汽埃安、廣汽乘用車、廣汽商貿聯合投資，並由廣汽埃安控股的因湃電池科技有限公司正式註冊成立，註冊資本10億人民幣。

公司位於廣州市番禺區，業務範圍涵蓋新能源汽車動力電池生產製造、電池材料研發及相關產品的技術服務等，總投資109億人民幣，開展電池自研自產產業化建設以及自主電池的生產製造和銷售。因湃電池工廠在去年年底底開工建設，預計至2025年建成26.8GWh量產線。

今年9月15日，因湃電池工廠正極合漿產線順利完成首次投料，標誌著因湃電池工廠正式進入設備調試階段。

而剛過去不久的2023廣州車展上，廣汽埃安還宣佈將於2026年實現全固態電池裝車搭載。目前固態電池的電芯能量密度達到400瓦時/公斤，能夠滿足電池在極端環境下的安全性與可靠性要求，並計畫率先在昊鉑品牌車型上實現裝車搭載。

隨後廣汽埃安還宣佈，公司實驗室還取得了全固態電池重要的技術突破——成功完成固態電池的介面改性技術試驗驗證。在試驗測試中，相比常規固態電池，廣汽埃安採用介面改性技術的固態電池在150周循環後容量的保持率大幅提高，超過90%，電池壽命衰減率降低50%。

而在近日於上海召開的2023國際動力電池應用峰會上，廣汽埃安新能源汽車有限公司電池研發部總監李進介紹了埃安對於目前動力電池技術路線的進一步思考。

李進認為，目前動力電池的續航里程、充電速度、價格和品質安全是新能源車客戶關注的重要因素，目前電池主流材料的路線是鐵鋰和三元，各自還存在一些短板，鐵鋰低溫性能、提升快充、能量密度要進一步提升；三元主要解決的是成本和本征安全的問題。