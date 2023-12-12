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中共中央經濟工作會議 關注化解房市、地方債風險

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央經濟工作會議11日至12日在北京舉行，中共總書記、大陸國家主席習近平出席會議時表示，要持續防範化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動等。（新華社）
中共中央經濟工作會議11日至12日在北京舉行，中共總書記、大陸國家主席習近平出席會議時表示，要持續防範化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動等。（新華社）

中共中央經濟工作會議11日至12日在北京舉行，中共總書記、大陸國家主席習近平出席會議時表示，要持續防範化解房地產地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動等。

新華社報導，會議深刻分析當前經濟形勢，系統部署明年經濟工作。會議指出，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。

會議要求，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提品質、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。要強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。

會議強調，明年要圍繞推動高品質發展，突出重點，把握關鍵，扎實做好經濟工作。

在持續有效防範化解重點領域方面。會議指出，堅決守住不發生系統性風險的底線。積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。統籌好地方債務風險化解和穩定發展，經濟大省要真正挑起大樑，為穩定全國經濟作出更大貢獻。

在擴大高水準對外開放方面，要加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，拓展中間品貿易、服務貿易、數位貿易、跨境電商出口。

放寬電信、醫療等服務業市場准入，對標國際高標準經貿規則，認真解決資料跨境流動、平等參與政府採購等問題，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，打造「投資中國」品牌。

房地產 中共 習近平 外資 風險 地方債

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