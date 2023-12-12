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廣州新設外企數量 增長83.1%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市商務局表示，該市外商投資活力和質量持續提高，今年1月至10月，全市新設外資企業數量同比增長83.1%。

中新社報導，廣州市優化外商投資環境加大吸引外商投資力度若干措施」剛獲市政府常務會議審議通過，其中提及，鼓勵外資企業參與地標性商業綜合體建設，並強調保障外資企業平等享受各項支持企業發展政策。

據介紹，今年1月至10月，廣州市新設外資企業5150家；高技術產業實際利用外資占全市比重超過一半，同比增長44.4%，其中高技術服務業同比增長93.8%。截至目前，在廣州投資的世界500強企業累計有345家。 7日晚通過的《若干措施》從促進投資、做好保障、提供便利、創新機制四個方面提出12條政策措施，增強外商投資廣州的信心和預期。

在重點領域吸引外資方面，《若干措施》提出加大先進製造業、戰略性新興產業、現代服務業等產業利用外資力度，促進外資向實體經濟集聚的同時，鼓勵外商投資企業深度參與地標性商業綜合體、重點商圈建設。

《若干措施》還強化保障外商投資企業合法權益，支持和鼓勵外商投資企業依法平等參與國際標準、國家標準、行業標準等各類標準制修訂工作。

根據《若干措施》，廣州將促進國際商務人員往來便利，對來穗外籍高層次人才、外籍高級管理人員、創新創業團隊的外籍成員、外籍技術人才以及來穗從事必要經貿活動人員，為其本人和家屬提供簽證申請、入出境、停居留等便利。

外資 實體經濟

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