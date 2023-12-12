上海扮龍頭 拉動長江經濟帶

華東師範大學10日發布「長江經濟帶城市協同發展能力指數（2023）」（以下簡稱「指數」），在長江經濟帶各城市的協同發展能力中，上海連續九年位居榜首，龍頭作用顯著。

中新社報導，長江經濟帶覆蓋沿江11個省市，橫跨中國東、中、西三大板塊，人口規模和經濟總量占據全國「半壁江山」。「長江經濟帶城市協同發展能力指數」2015年起每年對外發布，今年是第九次對外發布。

指數研製首席專家、華東師範大學城市發展研究院院長曾剛指出，該指數構建了包括經濟發展、科技創新、交流服務、生態支撐等四大領域，綜合地區生產總值（GDP）等18個具體指標的長江經濟帶城市協同發展能力指數評價指標體系。對標全球城市最高標準、最好水平設定目標值與閾值，對長江經濟帶110座城市協同發展能力進行了系統評估。

指數顯示，協同發展能力前十城市依次為：上海、杭州、南京、成都、武漢、蘇州、無錫、重慶、合肥、長沙。曾剛表示，長江經濟帶城市協同發展能力穩步上升，城市體系橄欖型結構不斷優化。

長江經濟帶110座城市呈現出6等級橄欖型結構特徵，上海是龍頭城市，此外有10座能力較強的高級區域中心城市，36座在個別領域表現突出的一般區域中心城市，36座普遍地處較為重要的區位或擁有某方面獨特的資源稟賦的區域重要城市，15座存在提升空間的地方重要城市。