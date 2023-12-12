股市低迷 陸企紛回購自救

近期中國大陸股市低迷，滬指昨收在二九九一點四四，連續四天失守三千點大關。根據官方證券時報消息，十日當晚，就有超過三十家上市公司發布回購或增持方案，統計顯示，今年以來大陸發布回購方案的公司數量超過一千三百家，部分公司甚至發布多份回購計畫，希望在市場低迷之際，穩定股價，凸顯對市場的信心。

除了陸股低迷，大陸還面臨嚴重的資金流出問題。據官方統計，今年截至十月，機構投資者對大陸股票和債券的投資規模減少逾三一○億美元，是大陸二○○一年加入世界貿易組織（ＷＴＯ）以來，規模最大的資金淨流出。

華爾街日報也披露，美國金融機構因大陸房地產危機，加上強調國家安全等因素，訊息管道受限，已大幅削減在陸投資。就連長期看好大陸市場的橋水對沖基金也減持大陸證券。

另據鳳凰財經統計，大陸今年以來的ＩＰＯ（首次公開發行）撤回家數達一八九家，創歷史新高，這也顯示大陸Ａ股行情不佳。

針對當前大陸股市和經濟情勢，澎湃新聞指出，回購是上市公司提振信心的重要手段，透過回購自家股票，在優化股權結構的同時，對穩定股價有正面意義。今年以來，隨著市場持續調整，大陸上市公司積極回購。

據證券時報不完全統計，十日當晚，超過三十家上市公司發布回購或增持方案，其中，鄭煤機、珀萊雅、泰晶科技等上市公司擬回購或提議回購金額不低於一億元（人民幣，下同），深圳能源發表不低於一點五億元的增持方案。

大陸龍頭企業也積極回購股分，比如電動車巨頭比亞迪六日公告，董事長兼總裁王傳福提議，比亞迪將以自有資金人民幣兩億元，回購部分公司Ａ股股分。

寧德時代董事長曾毓群十月底也有相同提議，回購資金總額不低於人民幣廿億元，回購股分將用於實施股權激勵或員工持股計畫。