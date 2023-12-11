陸官方調高電動車購置稅技術標準 「換電車型」或成優勢

中國大陸作為全球最大電動車市場，大陸官方法規牽引著未來電動車市發展方向。大陸工信部等三部門11日發布《關於調整減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求的公告》，內容提高了部分減免車輛購置稅的電動車技術要求，專家分析認為，未來「換電車型」為最大受益者。

公告指出，1月1日起，申請進入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型，需符合新能源汽車產品技術要求。

該技術公告主要有三大修改內容：一是適當提高了現有技術指標要求，整車能耗、續駛里程、動力電池系統能量密度等；二是新增低溫里程衰減技術指標要求。引導行業企業持續提升新能源汽車產品耐低溫性能；三是明確換電模式車型相關要求。

財聯社報導，中國汽車流通協會副秘書長郎學紅認為，這次調整公告實際上是對於「兩免兩減」政策的補充說明，明確享受動力電池免徵的換電車型需滿足的技術標準。「到2026年、2027年減半徵收車輛購置稅時，換電模式的優勢將更為明顯。」

而該公告會否影響到明年電動車市？中國汽車協會副秘書長陳士華說，「這一政策會對明年新能源汽車銷售產生一定影響，具體程度尚在評估中。」但乘聯會秘書長崔東樹認為，此次屬於技術指標的微調，對於明年的影響並不大。

大陸機構普遍對於2024大陸電動車市抱持樂觀預期。乘聯會預計，2024年新能源乘用車批發銷量預計達到1,100萬輛，淨增量230萬輛，年增22%，滲透率達到40%。

大陸財政部、稅務總局、工信部在六月聯合發布《關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，表示2023年新能源車購置稅將按原有政策繼續免徵，2024年、2025年新能源車的免徵線將為「含稅價人民幣33.9萬元」，超出部分將按10%徵收車輛購置稅。