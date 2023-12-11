彭博：陸實質利率攀升 恐拖累明年經濟成長
據彭博報導，在通縮壓力下，大陸央行可能會避免大幅下調政策利率，這將使得中國的實際借貸成本明年保持在高位，從而對經濟成長構成另一種威脅。
報導稱，雖然今年大陸央行已下調政策利率，商業銀行也調降基準貸款利率以支持經濟活動，但中國的實質貸款利率已大幅攀升。
根據彭博計算，中國大陸經通膨調整並反映實際借款成本的利率已經超過4%，甚至可能接近5%，為2016年以來的最高水準。
報導引述澳洲麥格理集團中國經濟主管胡偉俊的觀點指出，中國大陸的實際利率相當高，而且還在上升中。 高利率除導致企業借款成本居高不下外，還意味著「居民更傾向於儲蓄」。
大陸國家統計局9日公布的數據顯示，中國11月消費者物價指數（CPI）年減0.5%，創近三年來最大降幅。
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