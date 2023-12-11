海南自貿港求才 聚焦4大產業

首屆中國（海南）人才交流大會9日在海口開幕。在同步舉辦的專場招才引智活動上，用人單位向海內外求職者提供了超過1萬個工作崗位。

中新社報導，本次招聘崗位聚焦海南自貿港旅遊業、現代服務業、高新技術（高科技）產業、熱帶特色高效農業等四大主導產業，面向大學畢業生、社會人才、外籍留學生、海歸人才等開展對接。據當地媒體報導，企業提供年薪超過30萬元（人民幣，下同）的崗位約千個，有100餘個崗位年薪超過100萬元。

「海南正處於自貿港建設關鍵期和高質量發展窗口期，比以往任何時候都求賢若渴。」海南省委書記馮飛在致詞中說，目前海南四大主導產業占全省生產總值比重已超過七成，種業、深海、航天三個未來產業茁壯成長，為人才提供了任職和創業的廣闊舞台。同時，海南自貿港對標世界最高水平開放形態，對於人才就業創業有巨大優勢。

本次招聘會不僅有教師、行政等傳統崗位，還出現農業青年科學家、空天信息（太空資訊）大數據分析師等高精尖崗位（高端職位）。

三亞崖州灣科技城國際人才工作站負責人楊帆說，園區圍繞南繁種業、深海等主導產業，招聘基因組育種科學家、深海科研學術帶頭人等職。

「在海南有廣闊天地讓我去學習成長。」北京大學生命科學學院博士袁瑋鴻計畫入職海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區（樂城先行區），從事政策研究和項目落地工作。她說，樂城先行區是中國大陸唯一的醫療特區，擁有諸多先行先試政策，能夠讓她施展所學。

日本九州大學博士楊兆晟則關注正在建設中的海南文昌國際航天城，他專程回大陸參加此次活動，「我從事熱能方面的研究，相信在航空航天領域能大有可為」。

看好海南的發展前景，外籍留學生也希望做「闖海人」。在海南大學旅遊學院就讀的俄羅斯留學生伊拉（Irina Malinovskaia）想留在海南從事涉外旅遊工作。

馮飛介紹，海南自貿港實施更加開放的人才政策，自2018年4月透過「百萬人才進海南」行動計畫，5年間引進各類人才60多萬人。