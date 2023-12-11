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碧桂園喊明年交屋40萬套

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
碧桂園是大陸眾多深陷債務危機的地產商之一，該公司明年計畫交屋40萬戶，能否順利完成備受關注。記者謝守真／攝影
碧桂園是大陸眾多深陷債務危機的地產商之一，該公司明年計畫交屋40萬戶，能否順利完成備受關注。記者謝守真／攝影

深陷債務危機的中國大陸地產商碧桂園董事局主席楊惠妍稱，「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司」，努力探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑。她表示，未來十二個月，交付挑戰將進入深水區，明年交付量預計超過四十萬套，雖然十分困難，但也是非常重要的工作。

據碧桂園微信公眾號消息，楊惠妍八日出席公司月度管理會議指出，近期對其經營可能面臨的極端情況進行類比分析，在保守計算下，只要存貨資產正常銷售，即使假設不買地、稅收沒有減免、不考慮一體兩翼（房地產主營業務外，推進代管代建和科技建造等策略）新增貢獻，未來十年碧桂園仍將持續保持正資產。

楊惠妍強調，楊氏家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司，探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑，努力成為面臨風險企業盡快恢復的示範。

據了解，楊惠妍家族作為控股股東，持續為該公司提供資金支持，二○○七年上市至今已透過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式，合計支援總額約港幣四一○億元。

碧桂園 資產 債務危機

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