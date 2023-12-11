華為放話：推顛覆性產品

華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東透露，華為明年會推出非常有引領性、創新性、顛覆性的產品，該顛覆性產品將改寫行業歷史。外界推測該顛覆性產品可能是搭載鴻蒙系統有關的終端設備。

綜合陸媒報導，余承東在「2023 華為花粉年會」上說，「到時候你可以看到我們怎麼樣能夠改寫這個行業的歷史。希望能夠不斷地帶來超越大家的期待，做別人想不到的事情或者想到但做不到的事，甚至是他們不敢想的事情。」余承東同時預告明年將會推出鴻蒙原生應用與原生體驗的產品，「那將會是整個中國終端類操作系統裡真正的王者」。

值得注意的是，國家知識產權局近日公告，華為技術公司申請多項專利，包括信號處理方法、通信裝置、通信系統及晶片、能實現不同設備互聯的智慧設備控制方法和控制裝置與電子設備及折疊機構專利等等。

支付寶在7日啟動與華為鴻蒙在原生應用開發上的合作，該舉動直接將「純鴻蒙」生態的領地，拉進至大陸行動應用的前三地盤。余承東甚至將其定義為華為鴻蒙的「重要里程碑」。

支付寶外，華為最新公布數據，Top 20移動互聯網應用中已有近半數啓動鴻蒙原生應用的開發，包括美團、B站、小紅書、微博、高德這樣的高頻應用，也包括麥當勞、米哈游、去哪兒這樣的細分賽道企業。