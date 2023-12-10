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華為余承東「洩密」：明年有顛覆性產品 將改寫行業歷史

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東。（澎湃新聞）
華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東。（澎湃新聞）

華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在「花粉年會」上表示，給大家「洩密」：華為明年會推出非常有引領性、創新性、顛覆性的產品，並改寫行業歷史。外界推測該顛覆性產品可能是搭載鴻蒙系統有關的終端設備。

余承東8日在深圳出席2023華為花粉年會上表示，余承東說，到時會你可以看到，我們怎麼樣能夠改寫這個行業的歷史，當我們被制裁之後我們就沒有供應，我們這個市場還是非常沉寂的，但我們回來了，我們會繼續在創新引領的這個道路上奮勇前進，不斷為大家提供更好的產品體驗和服務，我們希望能夠不斷超越大家的期望，做別人想不到的事情或者想到但做不到的事情，甚至是他們不敢想的事情。

余承東預告，華為明年將會推出鴻蒙原生應用與原生體驗的產品，那將會是整個中國終端類作業系統的真正的王者。

華為在今年8月開發者大會上發布鴻蒙HarmonyOS 4.0，並公布面向開發者的「純鴻蒙」HarmonyOS NEXT開發者預覽版；9月底華為秋季全場景新品發布會上，余承東宣布全面啟動鴻蒙原生應用，HarmonyOS NEXT開發者預覽版將在2024年第1季面向開發者開放。

澎湃新聞此前報導，華為相關人士表示，未來iOS、鴻蒙、安卓將為三個各自獨立的系統。但推出時間還不確定。此外，證券時報也引述業內人士說法稱，華為內部確實確立明年鴻蒙不兼容安卓的計畫，但具體時間暫未明確。

為對鴻蒙系統預作準備，網易、美團、今日頭條、釘釘等多家網路公司近期發布多個和鴻蒙系統有關的職務，涉及軟體研發、移動研發、嵌入式開發等多領域，開出的薪資水平也高於業界行情。

余承東 鴻蒙系統

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