兩岸觀策／告別清零周年 陸經濟「病情加重」

去年的十二月七日，北京當局發布優化疫情防控的「新十條」，正式告別了持續近三年的「清零」政策。如今中國大陸擺脫封控陰影已整整一年，經濟表現卻遠不如預期，甚至還有惡化的跡象，內部「疤痕效應」及外部「去風險化」交互影響，復甦之路比想像的更艱難。

大陸「新十條」發布後，官方沒有再提「堅持動態清零不動搖」，無症狀感染者和輕症採取居家隔離，也不再查跨區流動人員核酸陰性證明和健康碼。一般認為大陸將走上復常之路，社會和經濟都應如此。

可是一年過去了，社會運作大致恢復，經濟動能卻始終疲軟。近期對大陸經濟最深刻的示警，國際信評機構穆迪下調大陸、香港和澳門主權評等展望，從「穩定」降至「負面」。不僅如此，穆迪也下調了阿里巴巴和騰訊在內的十八家大陸企業、八家大陸銀行評等展望。

儘管大陸多個財經部門接連發聲，強調宏觀經濟持續恢復向好，財政收入保持恢復性成長。在剛召開的中共政治局會議則強調，明年經濟工作要堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，財政政策也要「適度加力」，顯示已提前部署明年經濟工作。

但不可諱言，在即將過去的這一年，大陸經濟確實壓力重重，習近平在黨外人士座談會上也坦言，大陸發展面臨的形勢錯綜複雜，國際政治經濟環境不利因素增多，內部周期性和結構性矛盾疊加，經濟恢復仍處在關鍵階段。

對民眾來說，最有感的無疑是失業更加普遍，以及收入的減少，這也造成民間消費降級，內需疲弱不振，經濟復甦自然乏力。

經常關注微博、微信號消息的人應可感受到，近期分享或述說身邊友人失業情況的內容明顯增多。

一則來自浙江網友的文章提到，朋友發來消息，開始「放假」了，現在這個時候，大家失業，再也不像之前生怕別人知道，反而是大大方方告訴身邊的朋友，一來可以看看有沒有適合的機會介紹，二來現在失業好像已是常態。

他提到一位八○後的湖南朋友，去年買了房，房貸每月一萬出頭（約台幣四萬多元），從事行政管理職。最近離開的是一家電商公司，他待了五年，公司從幾十人擴大到幾百人，但近期業績下滑，上月開始裁員，沒想到這月就到自己身上。他天天刷簡歷，但面試機會不多。

另一位年齡相仿、從事ＩＴ工作的湖北朋友，肩上有房貸和車貸，也有小孩。從今年四月起，工作項目減少，他自認ＩＴ技術屬於中上，沒想到幾個月過去了，目前還在家裡照顧孩子老人，有時開一下滴滴（網約車）賺點生活費。

微信上同樣受關注和討論的還有減薪的話題。有網友提到現在連體制內的工作，薪資也出現斷崖式下跌，從人民幣一萬元減到七千元，還可能繼續降。所謂體制內，包括有公家編制的公務員、事業單位乃至於教師等等，都面臨薪資縮水。

失業問題到明年可能更嚴峻，據大陸教育部日前提出，預計明年大學畢業生達一一七九萬人，比今年增廿一萬人，就業市場無比競爭。

但更嚴重的是，持續流失的資金和銳減的外國直接投資（ＦＤＩ），外資「去風險化」方興未艾，是北京應該反思和面對的真正難題。而且不可能像青年失業率一樣，選擇「蓋牌」裝作視而不見。