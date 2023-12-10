陸投資吸引力 外資看淡

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
全球最大資產管理公司貝萊德智庫（BII）近日發表看法，認為「投資中國」的吸引力已降低。（路透）
全球最大資產管理公司貝萊德智庫（BII）近日發表看法，認為「投資中國」的吸引力已降低。（路透）

大陸經濟前景近來遭不少國際大型外資機構唱衰，先是穆迪下調大陸主權債信評展望至「負面」，全球最大資產管理公司貝萊德智庫（BII）近日發表看法稱，中國大陸經濟增長趨勢的放緩，「投資中國」的吸引力已經降低，中國以外的新興市場存在更好投資機會。

貝萊德智庫近日舉行「2024年展望簡報會」，該研究所副所長Alex Brazier在會上表示，大陸經濟增長趨緩引發更悲觀的看法。他認為，在經濟重啟的背景下，今年5%增長率並不是特別強勁，更重要的是此後的趨勢性增長前景。

人口結構變化和生產率增長放緩，預計到2030年左右，大陸經濟增長將維持在3%左右。

而貝萊德全球首席投資策略師李薇則提到，對於長期增長趨勢放緩以及房地產業過剩的景況，北京即將推出支持措施，市場上出現一些反應。

但她指出，從風險調整角度來看，「投資中國」的吸引力已經降低，這也是該機構在今年初調降對中國投資評級看法的原因。她認為，中國以外有更好的選擇。

此前，穆迪5日曾發布報告指，維持中國主權信用評級為「A1」，但評級展望卻從「穩定」調降至「負面」。6日，穆迪又將包括阿里和騰訊等共18家大陸企業的評級展望從「穩定」調整至「負面」。

同時，港澳評級展望也由「穩定」下調至「負面」。

北京

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