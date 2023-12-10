新加坡副總理談中新雙邊合作 黃循財：不要押注中國衰弱

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
新加坡副總理兼財長黃循財8日表示，永遠不要押注中國衰弱，中國將繼續是能給雙邊合作帶來巨大機會的經濟體。圖為大陸國務院副總理丁薛祥（右）7日與黃循財（左）共同主持召開新中雙邊合作會議。（新華社）
新加坡副總理兼財長黃循財8日表示，永遠不要押注中國衰弱，中國將繼續是能給雙邊合作帶來巨大機會的經濟體。圖為大陸國務院副總理丁薛祥（右）7日與黃循財（左）共同主持召開新中雙邊合作會議。（新華社）

大陸疫後經濟放緩引起外界擔憂增長前景，但新加坡副總理兼財長黃循財強調，「永遠不要押注中國衰弱」，中國大陸將繼續是一個能給雙邊合作帶來巨大機會的經濟體。

根據新加坡聯合早報報導，黃循財8日結束為期四天的訪華行程前，在北京接受新加坡媒體採訪時，被問及國際機構預計中長期中國經濟增長將放緩，這會如何影響中新雙邊合作時，作出上述表示。

黃循財表示，大陸經濟規模巨大，在先進製造業、綠色經濟等不同領域有很多優勢，並擁有巨大的市場。

他說，新加坡對大陸投資繼續保持積極態度，房地產方面投資確實少了，但對實體經濟的投資，包括製造業、物流、綠色經濟、可再生能源等領域，都保持非常好的勢頭，這說明了新中之間存在著機會，投資者、企業能看到這些機會。

黃循財從本月5日起訪問大陸四天，他7日在天津與大陸國務院副總理丁薛祥共同主持新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議，雙邊達成24項成果，包括進一步升級「自由貿易協定」議定書、30日互免簽證，以及開放在新加坡使用數位人民幣等。黃循財此行早些時候還與中共中央財辦主任何立峰、大陸國務院總理李強會面。

實體經濟 新加坡 黃循財

延伸閱讀

新加坡「準接班人」黃循財：永遠不要押注中國衰弱

【重磅快評】看著黃循財簽大單 我們卻要賴清德接班？

李強晤新加坡準接班人 推升合作

李顯龍交棒黃循財 「草根精英」將如何領導新加坡？

相關新聞

陸11月物價續走跌 通縮壓力增

大陸國家統計局昨天發布十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年減百分之零點五，降幅較前月擴大零點三個百分點，連續兩個月跌至負區間...

陸六大行出手注資房企

就在大陸房企渴望融資「活水」當下，六大國有銀行已全部完成與房地產企業的座談調研，並出手加大對民營房企貸款投放力度。這些國...

陸投資吸引力 外資看淡

大陸經濟前景近來遭不少國際大型外資機構唱衰，先是穆迪下調大陸主權債信評展望至「負面」，全球最大資產管理公司貝萊德智庫（B...

新加坡副總理談中新雙邊合作 黃循財：不要押注中國衰弱

大陸疫後經濟放緩引起外界擔憂增長前景，但新加坡副總理兼財長黃循財強調，「永遠不要押注中國衰弱」，中國大陸將繼續是一個能給...

華虹接手成都格芯晶圓廠

擱置多年的成都格芯（Global Foundries）晶圓廠項目確認已被大陸晶圓代工「二哥」華虹集團接手，該項目的大門已...

陸11月工業增加值看升

大陸國家統計局15日將公布11月國民經濟相關數據。機構預計，工業增加值、社會消費品零售總額會繼續回升，不過前11月固定資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。