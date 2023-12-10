新加坡副總理談中新雙邊合作 黃循財：不要押注中國衰弱

大陸疫後經濟放緩引起外界擔憂增長前景，但新加坡副總理兼財長黃循財強調，「永遠不要押注中國衰弱」，中國大陸將繼續是一個能給雙邊合作帶來巨大機會的經濟體。

根據新加坡聯合早報報導，黃循財8日結束為期四天的訪華行程前，在北京接受新加坡媒體採訪時，被問及國際機構預計中長期中國經濟增長將放緩，這會如何影響中新雙邊合作時，作出上述表示。

黃循財表示，大陸經濟規模巨大，在先進製造業、綠色經濟等不同領域有很多優勢，並擁有巨大的市場。

他說，新加坡對大陸投資繼續保持積極態度，房地產方面投資確實少了，但對實體經濟的投資，包括製造業、物流、綠色經濟、可再生能源等領域，都保持非常好的勢頭，這說明了新中之間存在著機會，投資者、企業能看到這些機會。

黃循財從本月5日起訪問大陸四天，他7日在天津與大陸國務院副總理丁薛祥共同主持新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議，雙邊達成24項成果，包括進一步升級「自由貿易協定」議定書、30日互免簽證，以及開放在新加坡使用數位人民幣等。黃循財此行早些時候還與中共中央財辦主任何立峰、大陸國務院總理李強會面。