華虹接手成都格芯晶圓廠

擱置多年的成都格芯（Global Foundries）晶圓廠項目確認已被大陸晶圓代工「二哥」華虹集團接手，該項目的大門已經換上「成都華虹」的標識。

根據生產線專案公告，將興建一座12吋晶圓廠，施工時間約三年，預計建成後月產能達3萬片。

格芯是美國最大晶圓代工廠商，於2016年與重慶市簽署合作諒解備忘錄，欲新建一座12吋晶圓廠。之後雙方合作破裂，合作方換成了成都市。2年後格芯開始全球裁員，成都廠招募暫停，成為爛尾。

芯智訊報導，根據工商查詢平台企查查資料顯示，華虹集成電路（成都）有限公司（簡稱「成都華虹」）成立於2023年8月8日，註冊資金人民幣228億元，註冊地址與格芯成都廠（已更名為「成都加芯科技」）的註冊地址相同。

早在今年7月，業界就有傳出一些訊息，稱華虹集團旗下華力微電子，即將接手擱淺五年之久的成都格芯晶圓廠項目。

根據今年11月成都公共資源交易服務中心揭露的「成都華虹12吋積體電路生產線專案（第一期）設計-施工總承包/標段」招標公告，成都華虹將興建一條12吋積體電路生產線。隨後揭露的「成都華虹12吋積體電路生產線專案（第一期）大宗氣體供應商招標」專案也顯示，成都華虹專案規劃月產能為3萬片。