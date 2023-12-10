房價限跌令…逐漸鬆綁

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸監管層對房企降價容忍度變高，曾廣泛存在的「不得低於備案價格的85%」的「限跌令」正被逐漸突破。蘇州就出現了一則「新房降價幅度不受限制」的消息，儘管是開發商的促銷手段，但也代表整體市場以去庫存為主，對於建案降價的情況未有太多干預。

在蘇州代管縣級市常熟，一建案原本開盤售價人民幣14,000元/平方公尺（約每坪新台幣20.4萬元），之後開發商以工抵房名義低價賣房，均價約人民幣8,666元/平方公尺（約每坪新台幣12.6萬元），約以初始價62折出售。

常熟市住建局答覆稱，已與開發企業核實相關情況，開發企業表示專案資金緊張，為了回籠資金支付工程款等費用，實施促銷。商品房銷售價格實施一房一價，成交價格由雙方協商決定，價格上下波動屬於市場正常現象。

而蘇州相城區另一建案降價幅度原本在8折，之後直接降至75折，總價從人民幣220多萬降至210萬元上下。工作人員回覆稱，「單純的折扣促銷行為不違反『價格法』相關規定」。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，取消限價是近期房市調控的主基調。一方面是開發商資金鏈緊張，呼籲政府鬆綁降價，地方政府回應地方「降價自救」。另方面，大陸國家近期也強調商品房回歸商品屬性，地價限制在鬆綁，對房價的限制也逐漸退出。

據諸葛數據研究中心統計，2021年以來，包括長春、岳陽、江陰、瀋陽、唐山、昆明、株洲、張家口等超20城市公布過「限跌令」，有多地發文要求新房項目不得低於備案價的85%銷售。

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