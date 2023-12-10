陸六大行出手注資房企

就在大陸房企渴望融資「活水」當下，六大國有銀行已全部完成與房地產企業的座談調研，並出手加大對民營房企貸款投放力度。這些國有銀行集體表態支持房企融資，以及支持並推動房地產業轉型。

新華社報導稱，11月以來，工、農、中、建、交等主要銀行向非國有房企投放房地產開發貸款人民幣300多億元（超過新台幣1,300億元），其中近兩周投放人民幣140多億元。

與此同時，股份制商業銀行也加大對民營房企的信貸支持力度：廣發銀行累計向非國有房企項目投放開發貸款近人民幣10億元；浙商銀行11月單月房地產項目類貸款投放近人民幣50億元，其中混合所有制及民營房企占比超90%。

實際上，自11月17日人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局、證監會聯合召開金融機構座談會以來，多家商業銀行積極與房地產企業座談調研，加強溝通協作。

新浪財經報導，包括農行、建行、交行、工行、中行、郵儲發布內容來看，可分為兩方面的動作：一方面是防範化解房地產行業風險，包括不惜貸、不抽貸、不斷貸，穩定金融支持，做好「保交樓、保民生、保穩定」等。另一方面則是支持並推動房地產產業轉型，包括支持加速保障性住宅等「三大工程」建設等。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，座談會討論交流內容多，包括授信額度、債券發行、三大工程、供應鏈金融、跨境業務、展期和調整貸款安排、經營性物業貸款等領域，幾乎涵蓋房地產領域所有和金融相關的業務，支持力道非常大。

一般來說，房企的資金來源主要是融資和銷售回款，目前銷售回款仍面臨壓力，房地產企業融資便顯得尤為重要。

從參會房企來看，涵蓋的房屋既有全國性房地產企業，也包括區域房地產企業；既有國營企業，也包括混合所有制企業和民營企業。已揭露名單中出現頻率較高的房企包括萬科集團、龍湖集團、新城控股、濱江集團、美的置業等。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授陳松興表示，為了緩和社會不安與可能產生的動盪，大陸政府寧可犧牲大的國有銀行，然後提供資金給這些大型開發商，把沒有完成的爛尾樓的部分完成來保交樓。但大陸國有六大行能夠提供的融資，並不足以應付保交樓所需要的資金，明年還是有可能會有開發商出現爆雷。