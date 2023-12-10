陸11月工業增加值看升

大陸國家統計局15日將公布11月國民經濟相關數據。機構預計，工業增加值、社會消費品零售總額會繼續回升，不過前11月固定資產投資將低於市場預期。

大陸今年10月規模以上工業增加值年增4.6%；社會消費品零售總額年增7.6%，且為連續第三個月回升，皆優於預期。不過前十月固定資產投資年增2.9%，低於市場預期。

經濟學人智庫高級分析師徐天辰表示，今年消費復甦主要得益中高收入群體消費率先反彈、及線下消費的火熱，從而拉動就業和收入。在此背景下，預計未來半年消費仍將成為經濟復甦主力。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，考慮到去年最後兩個月基數明顯偏低，接下來兩個月工業生產年增速也會持續衝高，但實際增長狀況主要取決於年底前穩增長政策落地情況，以及居民消費修復和房地產市場的走向。

由於房地產行業持續處於調整狀態，工業品需求會受到較大抑制。

財信研究院副院長伍超明表示，第4季房地產投資仍將延續負增長。受制於房地產市場供求關係發生變化、居民資產負債表修復較慢等因素，本輪刺激政策對地產銷售的提振作用有限，而且前期土地市場低迷也會對新開工形成制約。

前全國工商聯副秘書長王忠明曾表示，民營企業發展信心走低讓人擔憂，尤其以投資意願不振為突出性問題。

他認為，民營企業發展信心不足來自於多重原因相加，包括後新冠疫情時代衝擊、西方國家壓制供應鏈、官方政策邊際效益遞減、承受轉型升級壓力等情況，導致整體營商環境趨緊，不少企業出現不同程度的信心動搖，採取觀望或是「躺平」態度。

王忠明指出，政府提出的政策和制度是優化營商環境的責任主體，營商環境是企業「引得來、留得住、發展得好」的重要支撐，後續大陸境內區域競爭招商焦點，也將是看誰的營商環境越加優化。