定調「穩中求進」 陸明年經濟 ​將加大調控力度

中共中央昨天召開政治局會議，分析研究明年經濟工作。會議強調，明年要堅持「穩中求進」工作總基調，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，並擴大對外開放與內需，堅守不發生系統性風險的底線。會議由中共總書記習近平主持。

新華社報導，會議首先回顧大陸今年的經濟表現。會議認為，今年是三年新冠疫情後經濟恢復發展的一年，大陸頂住外部壓力、克服內部困難，擴大內需、優化結構，整體經濟「回升向好」。

針對明年經濟工作安排，會議強調，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需及深化供給側結構性改革，統籌新型都市化和鄉村全面振興，統籌高品質發展和高水準安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢。

會議指出，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要以科技創新引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性與安全水準。要擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環。

會議還指出，要深化重點領域改革，為高品質發展持續注入強大動力。要擴大高水準對外開放，鞏固外貿外資基本盤。要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。

會議還聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署明年黨風廉政建設和反腐敗工作，並審議「共產黨紀律處分條例」。會議還同意明年一月八日至十日召開二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議。