創先例 新加坡可用數位人民幣

新加坡副總理黃循財近日訪問中國大陸，召開雙方最高層級的雙邊合作聯委會（ＪＣＢＣ），並會上達成廿四項成果，其中除了互相實施免簽卅天，新加坡金融管理局七日再宣布開展兩國間的跨境數位人民幣試點，將允許兩國旅客使用數位人民幣進行消費。陸媒指出，新加坡成為全球首個宣布這項措施的國家。

新加坡金管局七日公布一系列擴大與大陸金融合作的措施，並表示，這些都是黃循財七日與大陸國務院副總理丁薛祥共同主持在天津舉行的第十九屆雙邊合作聯席會議上，商討到的倡議。

首先是中新（星）展開跨境電子人民幣試點。新加坡金管局表示，雙方正進行試點，允許兩國旅客使用數字（數位）人民幣在新加坡和中國旅遊消費，讓旅客旅行購物更便利。

另外，推出新加坡交易所與上海證券交易所的交易所交易基金（ＥＴＦ）產品互聯互通。新交所還與廣州期貨交易所簽署諒解備忘錄，就綠色發展相關產品和業務領域的資訊交流、互訪和培訓及聯合研究加強合作。

新加坡的銀行亦與中國銀聯，就新加坡PayNow與銀聯之間潛在的匯款聯動，展開早期可行性討論，促進兩國之間的安全便捷跨境支付和匯款。

陸放寬星投資22領域

新加坡聯合早報昨天報導，新中雙邊合作聯委會達成廿四項成果，其中最重要的是雙方簽署「升級版中新自貿協定」議定書，新加坡將在中國服務業獲得更大市場准入；中國承諾在建築、零售和批發等廿二個領域，不限制新加坡投資者的外資股比；納入新的電信服務章節。

新加坡貿工部與中國商務部則重申雙邊服務貿易增長重要性，推動雙邊服貿在更廣泛領域加強合作，未來包括教育、旅遊、法律、會計、環境保護、城市規畫等都會再深化合作。

大陸商務部國際司負責人就「議定書」解讀指出，議定書的簽署是中國自貿談判進入高標準負面清單時代的重要標誌之一，將為中國加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（ＣＰＴＰＰ）奠定更堅實基礎。他說，議定書將高標準規則納入，有利於提升中新兩國服務貿易和投資的規模、品質和水平，為深化兩國貿易投資互利合作提供制度保障。

「議定書」生效時間，將視雙方各自國內法律審核程序而定。