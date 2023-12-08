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陸國台辦：新一批34家台東釋迦包裝廠獲准銷陸

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
台東9成以上鳳梨釋迦銷往大陸，隨大陸海關總署通過更多包裝廠和果園註冊，預計銷售情況將逐漸恢復。記者徐白櫻／攝影
台東9成以上鳳梨釋迦銷往大陸，隨大陸海關總署通過更多包裝廠和果園註冊，預計銷售情況將逐漸恢復。記者徐白櫻／攝影

在今年10月下旬，台東縣長饒慶鈴赴北京與大陸國台辦主任宋濤舉行會見，盼今年12月推動釋迦全面重啟銷陸後，據大陸國台辦8日發布訊息，新一批台東縣番荔枝（釋迦）包裝廠和果園已通過大陸海關總署註冊登記，包括34家包裝廠、1,263個果園。

據台商透露，昨日已有一批來自台東的鳳梨釋迦，自福建平潭口岸入境大陸並運抵北京。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日表示，新一批台東縣釋迦包裝廠和果園已透過海關總署註冊登記，隨著台灣釋迦產季來臨，將為台灣釋迦輸入大陸創造有利條件。

朱鳳蓮說，大陸一貫秉持「兩岸一家親」理念，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，盡力為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。今年以來，我們會同大陸海關總署積極回應中國國民黨、台東縣等方面提出的希望大陸方面恢復輸入台灣地區釋迦的願望，海關總署在綜合評估基礎上，於6月20日宣布恢復台灣地區釋迦輸入大陸。

她接著表示，大陸與台東縣方面密切溝通，並加緊推進釋迦包裝廠和果園註冊審核工作，為釋迦輸入大陸做好準備。經大陸海關總署審核，新一批台東縣釋迦業者包括34家包裝廠、1,263個果園獲得註冊登記。

朱鳳蓮重申，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，符合大陸相關檢驗檢疫規定，大陸願與台灣相關方面商談支持恢復台灣農漁產品輸入大陸的事項。願繼續秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關懷、造福台灣同胞，與台灣有關方面共同努力，推動更多台灣農漁產品恢復輸入大陸，為台灣同胞特別是基層民眾謀利造福。

台東9成以上鳳梨釋迦銷往大陸，但在此之前，大陸以檢出粉介殼蟲等有害生物為由，自2021年9月20日起暫停輸入台灣釋迦，直至今年6月公布3家包裝廠取得大陸海關總署核准。因此，在近月輔導41家包裝廠，涵蓋台東幾乎所有的鳳梨釋迦農後，台東縣長饒慶鈴10月下旬時訪問北京，希望進一步推動釋迦全面重啟銷陸。

若再加上6月已先行核准3家包裝廠，朱鳳蓮說，截至目前，共有台東縣37家包裝廠、1,288個果園獲得註冊登記，相關業者可在海關總署網站查詢有關情況。尚未通過審核的包裝廠、果園，可以依整改要求繼續整改、申報。

鳳梨釋迦 海關

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