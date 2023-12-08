中新合作達簽署升級版自貿協定、30天互免簽證等24項成果

據大陸外交部網站昨午夜訊息，昨在天津舉行中新雙邊合作聯委會第十九次會議，中方共同主持人中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥在與新加坡副總理兼財政部長黃循財會見時表示，加強發展策略對接前瞻性引領，推動既有合作提質升級，挖掘更多合作新增長點；而黃循財則表示，雙方要共同推動自由貿易，促進區域開放包容。

而根據新加坡聯合早報今天凌晨的報導，新中雙邊合作聯委會達成24項成果，其中最重要的是雙方簽署「升級版中新自貿協定」，新加坡將在中國服務業獲得更大市場準入；中國承諾在建築、零售和批發等22個領域，不限制新加坡投資者的外資股比；納入新的電信服務章節。

新加坡貿工部與中國商務部則重申雙邊服務貿易增長重要性，推動雙邊服貿在更廣泛領域加強合作，包括旅遊、法律、會計、環境保護、城市規劃等。雙方教育部決定，通過學生、學者交流和機構實習等各層級交流加強教育合作；繼續提供教師語言培訓；在數碼教育和終身學習等項目上合作。新加坡永續發展和環境部與中方的生態環境部決定升級2018年的備忘錄，在生態文明、循環經濟、環保技術研發等基礎上，加入核安全、輻射防護、生物多樣性保護等新合作。

而更受矚目的是，雙方計劃簽訂30天互免簽證協議，通過30天互免簽證的協議，支持人員往來。報導稱，兩國正在商討細則，目標在2024年早些時候落實相關安排。另新加坡通訊及新聞部 與中國國家發展和改革委員會將在2024年上半年設立「新加坡——中國數字政策對話機制」，促進兩國高層就數字貿易、人工智能管理等數字領域的發展和政策議題進行討論。

而大陸外交部的通稿中則指出，丁薛祥和黃循財共同見證中新合作成果展示。雙方宣布，達成進一步升級《自由貿易協定》的議定書、互免持普通護照人員簽證（30天）等24項成果。

丁薛祥與黃循財共同主持了四場議議，包括中新雙邊合作聯委會第十九次會議、蘇州工業園區聯合協調理事會第二十四次會議、中新天津生態城聯合協調理事會第十五次會議和中新（重慶）戰略性互聯互通示範計畫聯合協調理事會第七次會議。

會見時，丁薛祥表示，今年對中新關係發展具有特殊重要性。習近平主席和李顯龍總理共同將中新關係提升為全方位高品質的前瞻性夥伴關係，為新時期兩國關係和各領域合作發展擘畫了藍圖。雙方要緊緊圍繞中新關係新定位，用好雙邊合作機制會議平台，加強發展策略對接前瞻性引領，推動既有合作提質升級，挖掘更多合作新增長點，不斷開創新時期中新互利合作新格局，共同把兩國領導人的重要共識落實。

黃循財表示，新中關係發展動能強勁，共建「一帶一路」成果豐碩。新方願與中方一道，進一步密切各層級交往，深化發展戰略對接，充分發揮新中雙邊合作機制作用，推動兩國關係取得新發展。雙方要共同推動自由貿易，促進區域開放包容。

雙方共同主持的四個雙邊合作機制會議中，全面整理總結中新務實合作進度，圍繞「一帶一路」合作、經貿與永續發展合作、創新合作、金融合作、公共衛生與人文交流合作、國家級雙邊合作計畫等充分交換意見，規劃下階段合作方向和重點。