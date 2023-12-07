囤金熱！大陸央行連13個月增持黃金 累計增持894萬盎司

大陸外匯管理局最新數據顯示，11月末大陸央行黃金儲備報7,158萬盎司，較上月增加38萬盎司。自去年11月重啟增持以來，已經連續13個月增加，累計增持894萬盎司，對應增持金額約人民幣1,220億元。

大陸匯管研究院副院長趙慶明表示，人行連續13個月增持黃金儲備，主要原因還是目前大陸國際儲備中黃金儲備的佔比較低。「另一方面，絕對量也是比較低的。可以說無論是絕對量還是相對量都比較少，所以從配置的角度來說，是有必要增加黃金儲備的。」

另外，陸外匯管理局數據也顯示，截至11月末，大陸外匯儲備規模為3.17兆美元，較10月末上升706億美元。增幅創十年新高，也結束連續三個月下降態勢。陸外匯管理局表示，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯儲備規模上升。

世界黃金協會12月公布最新數據顯示，截至十月末，大陸央行黃金儲備2214.6噸，相較於上期增加了22.56噸，在官方儲備的佔比僅為4.3%，與黃金儲備較多的部分國家相比，仍處於較低水平。比如美國、德國、意大利、法國目前黃金儲備佔比均超65%，俄羅斯黃金儲備佔比也達到26%。

世界黃金協會高級分析員Krishan Gopaul表示，隨著第四季購金數據的良好開局，今年全球央行的購金量有望再創新高。

伴隨各國央行增持黃金的趨勢，也帶來金價的上漲。4日早盤，COMEX黃金一度狂飆至每盎司2,152美元，倫敦金也一度攀至每盎司2,146美元，雙雙創下歷史新高。

工銀瑞信基金分析，此前黃金強勢是對全球大幅放水、去美元化、地緣風險等因素的重新定價，隨著市場進入新一輪降息交易，黃金上漲趨勢相對更為確定，有望進入「主升浪」。