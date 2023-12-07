將打造最大核動力貨櫃輪 大陸江南造船公司發表2.4萬箱核動力貨櫃輪船型

在12月5日舉行的2023年中國國際海事技術學術會和展覽會上，中國船舶集團有限公司旗下江南造船公司正式發表全球首型、世界最大2.4萬箱核動力貨櫃輪船型。現場，挪威船級社（DNV）向江南造船頒發了該船型的原則性認可證書。不過，江南造船公司沒有說明何時量產上市。

澎湃新聞報導，據江南造船介紹，該型船採用國際上先進的第四代堆型熔鹽反應堆解決方案，安全性高、反應堆高溫低壓運行，在原理上規避堆芯融化，具備防擴散與固有安全特徵。該船型無需耐高壓容器與管路，即便發生破口事故，在環境溫度下迅速凝固，事故後除正常停堆手段外還可以把熔料鹽排出堆外，實現快速停堆、防止事故擴展。

同時，動力裝置佈置於船舶安全位置，該船型的電力系統採用雙側冗余設計，充分保證供電系統安全，並具備從人員聚集區應急撤離功能。

設計上，該船型相對於傳統船型動力系統布置更為緊湊，可提供更多箱位；取消傳統煙囪機艙棚，採用首房艙方案，核電艙位於舯部（意指船艙中間部位）。

此外，整船採用全電方案，推進系統採用雙電機雙軸槳雙舵，兼具裝機功率、航速、操縱性優點。其主電源應用超臨界二氧化碳發電機組，核電動力系統採用緊湊的模組化設計。相比各種替代能源方案，該船型可實現更短的船長、更多的箱位。

除運營週期淨零排放優勢外，經濟性上，該船型每15-20年更換一次「電池」，不需擔心綠色燃料價格波動及加注等問題。

據瞭解，在第四代核能系統國際論壇（GIF）框架下，共有6種技術路線入選最具前景的第四代核能系統選型，分別是鈉冷快堆（SFR）、鉛冷快堆（LFR）、氣冷快堆（GFR）、超高溫氣冷堆（VHTR）、超臨界水堆（SCWR）和熔鹽堆（MSR）。這些技術的設計均符合可持續性、經濟性、安全與可靠性、廢物最小化、防擴散和實體保護的目標。

歷史上，熔鹽堆研發始於20世紀40年代末的美國，橡樹嶺國家實驗室於1965年建成液態燃料熔鹽實驗堆，這是迄今世界上唯一建成並運行的液態燃料反應堆，也是唯一成功實現釷基核燃料（鈾-233） 運行的反應堆。但由於當時冷戰的考慮，側重於民用的熔鹽堆計畫下馬，美國熔鹽堆研發中止。

20世紀70年代初，中國也曾選擇釷基熔鹽堆作為發展民用核能的起點，但限於當時的科技、工業和經濟水準，後轉為壓水堆，也就是秦山一期工程。

目前，2MWt液態燃料釷基熔鹽實驗堆建設正在甘肅省武威市推進中。該實驗堆是國家重大科技基礎設施建設項目，由中國科學院上海應用物理研究所自主設計並營運。

今年6月，該專案迎來重要節點，獲得由國家核安全局頒發的運行許可證。業內人士向澎湃新聞表示，根據現行核安全法規，獲取運行許可證後，上述實驗堆即可進行首次裝料，由此進入「帶核運行」狀態。但在裝料後，核工程還必須經歷一系列調試和試運行過程，方能投入正式運行。