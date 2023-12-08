高新沙泵站 首台完成調試

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
高新沙泵站是珠江三角洲水資源配置工程三大泵站之一，圖為高新沙大泵座環焊接。圖／本報四川德陽傳真
高新沙泵站是珠江三角洲水資源配置工程三大泵站之一，圖為高新沙大泵座環焊接。圖／本報四川德陽傳真

近日，保障粵港澳大灣區供水安全的重大工程—珠江三角洲水資源配置工程高新沙泵站首台大泵，順利完成無水調試，各項運行參數優良。據悉，這是目前大陸單機流量最大的立式單級單吸離心泵，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）研製供貨，標誌著該企業在高端大泵領域樹立了品牌，為「德陽裝備裝備世界」再譜新篇。

珠江三角洲水資源配置工程，是大陸172項節水供水重大水利工程之一，被納入粵港澳大灣區發展規畫綱要，是大陸重大水利工程、大陸水網骨幹工程，建成後將有效緩解珠三角水資源供需矛盾。

高新沙泵站是珠江三角洲水資源配置工程三大泵站之一，共裝設6台套東方電機自主研製供貨的立式單級單吸蝸殼離心泵，設計流量15立方米每秒、設計揚程56米，是目前大陸單機流量最大的立式單級單吸離心泵，具有揚程變幅大、水力性能參數高等特點。

東方電機總部位於四川省德陽市，依託60多年的水力機械研發製造技術積澱，在高端大泵研發過程中開創應用了多項創新技術，解決了多項技術難題。經專業評定，大泵水力性能參數達到國際先進水平。

水資源 流量

延伸閱讀

政府不放行？大選剩不到40天 陸委會：史上首次未接獲大陸觀選團

陸選前召台商會長座談 陸委會：在人屋簷下要體諒

史上第一次！疑中共拒絕放行 陸委會：大陸觀選團「一團都沒有」

大陸女星自爆「從小到大多次被迫假唱」：想真唱都不行

相關新聞

大陸外匯存底 終結連三跌

在連跌三個月後，大陸外匯存底終於止跌回升。大陸國家外匯管理局昨（７）日公布最新數據顯示，11月底大陸外匯存底規模為3兆1,718.07億美元，較10月底走升705.83億美元，增幅為2.28%。

特斯拉上海擴廠計畫復活 第三期項目停擺一年後可望重新啟動

在營收增速放緩、市值難破新高之際，特斯拉開始加碼平價電動車和儲能業務尋求突破。據多家陸媒報導，特斯拉正計劃重新啟動上海第...

下一個爆雷企業? 萬達套現賣資產求生

大陸前首富王健林旗下萬達集團近日動作頻頻，從旗下公司珠海萬達商管上市未成，到放棄對萬達電影的控股權，昨（7）日市場再度傳...

對岸出口轉正 進口意外衰退

大陸海關總署昨（7）日公布11月出口金額年增0.5%，時隔半年再度轉正，主因新能源汽車出口大幅成長，但進口意外年減0.6...

京城老字號 轉型國潮飄香

走進北京前門大柵欄老街，古色古香的老建築群裡飄出陣陣咖啡香氣，內聯升大柵欄總店二層，食客們正坐在窗邊露台憑欄俯瞰街景。過...

人行官員：經濟成長降速

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員王一鳴昨（7）日在一場論壇上表示，由於房地產市場供需正在發生重大的變化，以及基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。