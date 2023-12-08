高新沙泵站 首台完成調試

近日，保障粵港澳大灣區供水安全的重大工程—珠江三角洲水資源配置工程高新沙泵站首台大泵，順利完成無水調試，各項運行參數優良。據悉，這是目前大陸單機流量最大的立式單級單吸離心泵，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）研製供貨，標誌著該企業在高端大泵領域樹立了品牌，為「德陽裝備裝備世界」再譜新篇。

珠江三角洲水資源配置工程，是大陸172項節水供水重大水利工程之一，被納入粵港澳大灣區發展規畫綱要，是大陸重大水利工程、大陸水網骨幹工程，建成後將有效緩解珠三角水資源供需矛盾。

高新沙泵站是珠江三角洲水資源配置工程三大泵站之一，共裝設6台套東方電機自主研製供貨的立式單級單吸蝸殼離心泵，設計流量15立方米每秒、設計揚程56米，是目前大陸單機流量最大的立式單級單吸離心泵，具有揚程變幅大、水力性能參數高等特點。

東方電機總部位於四川省德陽市，依託60多年的水力機械研發製造技術積澱，在高端大泵研發過程中開創應用了多項創新技術，解決了多項技術難題。經專業評定，大泵水力性能參數達到國際先進水平。