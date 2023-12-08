京城老字號 轉型國潮飄香

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
布鞋老字號品牌內聯升，在大柵欄總店二樓開了咖啡館。圖／本報北京傳真
布鞋老字號品牌內聯升，在大柵欄總店二樓開了咖啡館。圖／本報北京傳真

走進北京前門大柵欄老街，古色古香的老建築群裡飄出陣陣咖啡香氣，內聯升大柵欄總店二層，食客們正坐在窗邊露台憑欄俯瞰街景。過去這裡只售賣布鞋，去年夏天，內聯升將二層露台和部分室內空間打造成咖啡館。紅色的立柱、鎏金裝飾的吊頂搭配木質桌椅，透出濃濃古韻，成了流行於社交平台的熱門打卡地。

「特意來品嘗大內卡布，中式蓋碗盛咖啡也太有創意了！」店裡的招牌咖啡剛一端上桌，兩名年輕消費者迅速端起蓋碗拍照留念，代表現代生活方式的特調飲品與老北京文化碰撞出火花。實際上，早在這間咖啡館開業之前，內聯升就已經悄然「圈粉」不少年輕人。售貨櫃台裡，精緻的緞面手工千層底布鞋，吸引著傳統文化愛好者，二層專門打造的攝影工作室，則可以提供全方位的古裝攝影服務。多元潮流業態，把更多年輕人帶進老字號門店，進店率的增加帶來了更多銷售機會，品牌知名度也不斷提升。

同樣家喻戶曉的烘焙老字號稻香村，也在順應新消費潮流的摸索中，打造出零號店的「現象級爆款」，在競爭激烈的中式烘焙市場中突出重圍。每逢節假日，位於東四北大街152號的零號店內總會排起長隊，爆漿牛舌、眉毛肉餃等經典現烤糕點廣受讚譽。創意禮盒、點心抱枕、特色裝潢……，面貌煥新的稻香村也在社交平台上刷足了存在感，讓北京稻香村的老字號為更多年輕人所熟知。

擁有350年歷史的傳統中草藥鋪同仁堂，更早開始向「國潮」之路轉型。2020年8月，同仁堂推出新潮的養生咖啡館，旗下新品牌「知嘛健康」火遍社交媒體。不久前，位於大興區的知嘛健康零號店又打造出占地面積5800平方公尺的直播基地，各領域專家圍繞滋補食療、護膚抗衰、運動健身等話題進行科普講解，以直播形式為老字號新產品「帶貨」。老字號的創新「基因」在新消費時代不斷迸發，以「國潮」新生態產品彰顯著傳統文化的獨特魅力，也打開了老字號多元化發展新格局。

咖啡館 北京 社交

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