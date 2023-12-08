助造車用晶片 上海3招攻「芯」計

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2023上海市汽車芯片（晶片）產業創新發展工作推進會6日舉行，旨在通過上下游共同發力，以整車的「蓬勃」帶動晶片的「跟上」。

中新社報導，上海的新能源汽車產量和推廣量分別位居中國大陸、全球城市的前茅。據上海市經濟和信息化委員會主任張英在會上介紹，上海已布局8家整車企業、600餘家大陸國內外主要零部件企業。今年1月至10月，上海新能源汽車產量達103萬輛，占大陸全國的14%；積體電路產業規模超3800億元（人民幣），約占大陸全國的25%。

「大陸新能源汽車的產量占全球的60%，但新能源汽車的芯片（晶片）95%要依靠進口。」上海市經濟和信息化委員會智能製造推進處處長韓大東6日受訪時說。

但「攻芯」難度很大。上海機動車檢測中心副總經理蒼學俊表示，汽車晶片不同於消費類晶片，它的使用環境較苛刻，安全要求很高。

報導稱，上海希望發揮整車、零部件企業的終端應用牽引作用，加快汽車晶片裝車應用。這首先得從「造」開始，相對而言，汽車晶片產品批量小、難度大，生產起來有困難。這次會上，針對行業急缺，上海出三招。

第一招，上海汽車晶片產業聯盟梳理了整車、零部件企業所急需的10款汽車晶片產品，發布汽車晶片產品攻關榜單，擬通過揭榜掛帥的方式，面向大陸全國遴選優勢企業、開展技術突破。

第二招，上海汽車晶片工程中心當天揭牌，這是一個第三方共性技術研究平台，致力於為汽車晶片產業鏈上下游企業提供設計研發、工藝協同優化、中試及小批量量產等服務，協助打造高可靠性的汽車晶片產品。簡言之，就是助「造」。

第三招，上海汽車晶片檢測認證公共實驗室當天揭牌，致力於為汽車晶片產業鏈上下游企業提供相關的檢測、品資認可服務。這是因為車規級晶片難度大，最後的把關必不可少。上海這麼急於「攻芯」，還因汽車智能化趨勢。傳統燃油車需要的晶片相對較少，而新能源汽車所需晶片大為增加。　　

上海汽車芯片產業聯盟秘書長郭奕武說，上海是汽車產業重鎮，聚集了一批汽車整車企業及晶片企業，有基礎開展「車芯聯動」。這一「攻芯計」不僅是在上海，還擬推廣至長三角。

上海 榜單

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