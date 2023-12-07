召台商會長赴北京座談 陸國台辦宋濤：推兩岸重回正軌

適逢年底和台灣2024大選前敏感時機，中國大陸7日在北京飯店召開「2023全國台協會長座談會」，邀請大陸全國台企聯幹部、152家各地台資企業協會會長共約300人參加，大陸國台辦主任宋濤在會上表示，希望廣大台胞台商順時順勢，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，為深化兩岸融合發展、壯大中華民族經濟貢獻力量。

這場座談會未開放台灣媒體採訪，據新華社，座談會有大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（大陸全國台企聯）主要會務幹部、152家台資企業協會會長和相關部門負責人共約300人參加，圍繞「支持台商台企融入新發展格局、參與高品質發展」的主題深入研討與交流。

大陸國台辦主任宋濤表示，我們（中國大陸）全面貫徹實中共總書記習近平總關於對台工作的重要指示批示精神和「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，始終尊重、關懷、造福台灣同胞，積極擴大兩岸交流往來，推出深化兩岸融合發展重大舉措， 助力台商台企融入新發展格局、實現高品質發展。

宋濤說，以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興，是廣大台胞台商參與民族復興的重大歷史機遇，將為兩岸經濟合作和融合發展開闢更廣闊空間。「希望廣大台胞台商順時順勢，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，為深化兩岸融合發展、壯大中華民族經濟貢獻力量」。

據新華社，大陸全國台企聯會長李政宏表示，大陸新發展格局加速構建，高品質發展全面推進，經濟發展前景光明，機會前所未有，廣大台胞台商要積極參與兩岸經濟產業合作，搶搭新的發展快車 。

據報導，大陸各地台商協會會長也在座談會上表態。廈門台協會長韓螢煥說，廣大台胞台商應積極參與兩岸融合發展示範區建設；北京台協會長陳文錧表示，台協要幫助台胞台企積極參與高品質發展，主動融入新發展格局。

東莞台協會長陳宏欽說，大陸國務院批准《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》，幫助東莞台商搶抓兩岸融合發展機遇；成都台協會長高錦樂表示，西部大開發和共建「一帶一路」高品質發展等重大策略，為台商提供發展契機；濟南台協會長陳世偉說，深化兩岸經濟融合發展，有利於兩岸企業攜手應對外部風險，共同壯大中華民族經濟。

會上，大陸國家發改委、商務部等部門負責人和專家還介紹大陸有關政策，及支持台商台企發展的最新措施，並就台胞台商關心的議題答疑解惑。

值得注意的是，就外界關注台灣石斑魚、台東釋迦何時全面重啟恢復銷陸等議題，以及陸方是否有新的對台政策發布，或進一步開放兩岸人員往來如團客觀光，有與會台商私下表示，就開放台灣農漁產品、人員往來等，適逢台灣選前複雜時期，還未見大陸官方有明確訊息發布，預計會維持一段時間的「按兵不動」。