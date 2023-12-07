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大陸11月出口年增0.5% 時隔半年再度轉正

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸11月出口年增0.5%，時隔半年再度轉正。(新華網)
大陸11月出口年增0.5%，時隔半年再度轉正。(新華網)

大陸國統計局7日發布11月進出口外貿數據，以美元計價，出口按年增0.5％，優於市場預期，並創近7個月高位，結束此前連續半年下滑走勢；進口則由上月年增3％轉為下跌0.6％，遜於市場預期。

大陸海關總署公布數據顯示，以美元計價，11月進出口5,154.7億美元，與去年同期持平。

其中，11月出口2,919.3億美元，年增0.5%；進口2,235.4億美元，下降0.6％；貿易順差683.9億美元。

前11個月進出口總值5.41兆美元，年減5.6%。其中，出口3.08兆美元，下降5.2％；進口2.33兆美元，年減6%；前11月貿易順差7,481.3億美元，收窄2.7％。

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