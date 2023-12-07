中歐峰會陸以數字否認指控？ 中自歐進口增5%出口降5.8%

根據中國大陸海關統計，今年前11個月，大陸進出口總值37.96兆元人民幣，與去年同期持平。其中，出口21.6兆元，成長0.3%；進口16.36兆元，下降0.5%；貿易順差5.24兆元，擴大2.8%。若以美元計價，今年前11個月，大陸進出口總值5.41兆美元，下降5.6%。其中，出口3.08兆美元，下降5.2%；進口2.33兆美元，下降6%；貿易順差7,481.3億美元，也收窄了2.7%。而在今天中歐峰會舉行的同時，大陸海關總署解讀數據說，前11個月，中國自歐盟的進口成長了5個百分點，出口則年減5.8%。

據統計，今年11月單一月份，大陸進出口3.7兆元，成長1.2%。其中，出口2.1兆元，成長1.7%；進口1.6兆元，成長0.6%；貿易順差4,908.2億元，擴大5.5%。以美元計價，今年11月，大陸進出口5,154.7億美元，與去年同期持平。其中，出口2,919.3億美元，成長0.5%；進口2,235.4億美元，下降0.6%；貿易順差683.9億美元，擴大4%。

大陸海關總署分析前十一月其進出口數據的主要特色。首先是，一般貿易進出口成長比重提升。前11個月，一般貿易進出口24.58兆元，成長1.6%，占大陸外貿總值的64.8%，比去年同期提升1個百分點。其中，出口13.94兆元，成長2%；進口10.64兆元，成長1%。但同期，加工貿易進出口6.97兆元，下降9.7%，佔18.4%。其中，出口4.5兆元，下降8.6%；進口2.47兆元，下降11.6%。

其次，對東協進出口成長，自歐盟進口成長。前11個月，東協仍為中國第一大貿易夥伴，與東協貿易總值為5.8兆元，成長0.1%，占其外貿總值的15.3%。其中，對東協出口3.33兆元，下降0.1%；自東協進口2.47兆元，成長0.4%；對東協貿易順差8,500.6億元，收窄1.7%。

而歐盟依然是中國第二大貿易夥伴，大陸與歐盟貿易總值為5.03兆元，下降2.2%，佔13.2%。其中，對歐盟出口3.22兆元，下降5.8%；自歐盟進口1.81兆元，成長5%；對歐盟貿易順差1.41兆元，收窄16.7%。

美國也保持中國第三大貿易夥伴地位，大陸與美國貿易總值為4.26兆元，下降6.9%，佔11.2%。其中，美國出口3.21兆元，下降8.5%；自美國進口1.05兆元，下降1.6%；對美貿易順差2.16兆元，收窄11.6%。

日本則為第四大貿易夥伴，雙邊貿易總值為2.04兆元，下降6.2%，佔5.4%。其中，對日本出口1.01兆元，下降3.3%；自日本進口1.03兆元，下降8.8%；對日貿易逆差109.7億元，收窄85.4%。

同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口17.65兆元，成長2.6%。其中，出口9.7兆元，成長6.9%；進口7.95兆元，下降2.1%。

而第三個特色則是民營企業進出口維持成長。前11個月，大陸民營企業進出口20.24兆元，成長6.1%，占大陸外貿總值的53.3%，比去年同期提升3.1個百分點。國營企業進出口6.08兆元，則下降0.8%，占我外貿總值的16%。但下降最凶猛的是外商投資企業，它們進出口11.54兆元，下降9%，占外貿總值的30.4%。其中，出口6.23兆元，下降9.3%；進口5.31兆元，也下降8.7%。

此外，大陸機電產品占出口比重近6成，其中手機、汽車出口成長。前11個月，我國出口機電產品12.66兆元，成長2.8%，占出口總值的58.6%。其中，手機8,852.5億元，成長3.3%；汽車6,529.2億元，成長79.6%。同期，出口勞密產品3.73兆元，下降2.6%，佔17.3%。