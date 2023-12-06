大陸官媒：防範房地產市場風險外溢

大陸《經濟日報》指出，中國大陸房地產仍處於調整周期逐漸向穩定過渡，未來中國將進一步弱化房地產市場風險水平，防範房地產市場風險外溢。

由大陸國務院主辦的《經濟日報》6日發表題為「房地產市場將從調整期走向穩定期」的文章指出，中國房地產高速發展20年，不可能總是保持高速發展，進入調整期實屬正常。 長期看，房地產市場調整有益於中國經濟成長和永續發展，但短期內應注重防風險。

文章稱，房地產產業鏈長，對整個宏觀經濟常有「牽一髮而動全身」的效應，房地產業的調整，朝著更健康的方向發展，也是中國經濟實現高品質發展的重要組成部分。 中國經濟需要擺脫對房地產業的過度依賴，房地產業也需要擺脫過去的高槓桿、高周轉、高負債模式。

文章分析，中國大陸房地產新的需求將來自都市化趨勢、城市人口增加，都市更新、老舊小區改造，以及房屋改善性需求。

文章指出，未來，中國將進一步弱化房地產市場風險水平，並防範房地產市場風險外溢。 引導房地產企業負債比率、槓桿比率有序下降，優化企業資產負債結構。 一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求，維護房地產市場穩健運作。