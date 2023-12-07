全大陸第一 海南新增車逾半是新能源汽車

在中國大陸最早提出2030年停售燃油車目標的海南省，新能源汽車推廣力道強勁。海南省工業和信息化廳廳長劉立武5日在海南省新聞辦公室舉行的記者會上說，今年3月以來，海南新能源汽車在新增車輛中的占比超過50%，每銷售兩輛汽車就有一輛是新能源汽車，新能源汽車滲透率全大陸第一。

中新社報導，劉立武說，1月至10月海南累計推廣應用新能源汽車8.2萬輛，同比增長39%。截至今年10月底，海南新能源汽車保有量27.3萬輛，占汽車保有量的13.87%，高於大陸全國平均水平1.5倍以上，居第二。

在海口可見，街上到處都是掛著綠色牌照的新能源汽車。「到處都是充電樁，充電很方便。」電動汽車車主曾先生說，他的車充電一次可續航450公里左右，能滿足日常出行需求，而且相對燃油車使用成本低很多。

為支撐新能源汽車推廣，海南在基礎設施方面著力建設相互融合的四張網——覆蓋全島的充換電基礎設施網、覆蓋全島四通八達的路網、覆蓋全島的5G通信網、車路雲協同的車聯網，探索電動化、智能化、低碳化的新交通模式。

海南省發展和改革委員會副主任梁譽騰說，截至2023年11月底，海南已累計建設充電樁11.68萬個（含4萬個公共樁），已實現所有高速公路服務區和所有行政鄉鎮充電樁全覆蓋。