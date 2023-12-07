全大陸第一 海南新增車逾半是新能源汽車

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在中國大陸最早提出2030年停售燃油車目標的海南省，新能源汽車推廣力道強勁。海南省工業和信息化廳廳長劉立武5日在海南省新聞辦公室舉行的記者會上說，今年3月以來，海南新能源汽車在新增車輛中的占比超過50%，每銷售兩輛汽車就有一輛是新能源汽車，新能源汽車滲透率全大陸第一。

中新社報導，劉立武說，1月至10月海南累計推廣應用新能源汽車8.2萬輛，同比增長39%。截至今年10月底，海南新能源汽車保有量27.3萬輛，占汽車保有量的13.87%，高於大陸全國平均水平1.5倍以上，居第二。

在海口可見，街上到處都是掛著綠色牌照的新能源汽車。「到處都是充電樁，充電很方便。」電動汽車車主曾先生說，他的車充電一次可續航450公里左右，能滿足日常出行需求，而且相對燃油車使用成本低很多。

為支撐新能源汽車推廣，海南在基礎設施方面著力建設相互融合的四張網——覆蓋全島的充換電基礎設施網、覆蓋全島四通八達的路網、覆蓋全島的5G通信網、車路雲協同的車聯網，探索電動化、智能化、低碳化的新交通模式。 　　

海南省發展和改革委員會副主任梁譽騰說，截至2023年11月底，海南已累計建設充電樁11.68萬個（含4萬個公共樁），已實現所有高速公路服務區和所有行政鄉鎮充電樁全覆蓋。

車主 電動汽車

延伸閱讀

上海美國商會主席：美企在陸營運最大壓力 是與大陸內部競爭

黃仁勳坦言：華為是輝達在大陸的「強大競爭對手」

陸發改委再釋信心 大陸經濟有較多有利條件和支撐因素

穆迪調降大陸展望 金管會清查銀行及保險對大陸政府發行債票券曝險

相關新聞

陸25兆隱性地方債 恐釀金融危機

國際信評機構穆迪五日將中國大陸的主權評級展望從「穩定」調降至「負面」。華爾街日報指出，根據國際貨幣基金（ＩＭＦ）和華爾街...

決策自主權遭侵蝕 穆迪降香港信用評級展望至「負面」

國際信用評等機構穆迪（Moody's）繼5日調降中國主權信用評級展望後，6日又將包括阿里巴巴和騰訊等共18家大陸企業的評...

全球首座 大陸第四代核電機組商轉

大陸第四代核電技術又有新進展，大陸國家能源局指出，山東榮成的華能石島灣高溫氣冷反應爐核電廠完成168小時連續運行考驗，正...

陸國家隊護盤2.4兆上膛 社保基金投資股票比率可達40%

大陸國家隊搶救A股再加碼，大陸財政部昨（6）日發布《全國社會保障基金境內投資管理辦法（徵求意見稿）》意見函，提到社保基金...

Q3半導體設備銷售 大陸暴增4成

日本半導體製造裝置協會（SEAJ）日前公布統計數據顯示，2023年第3季全球半導體製造設備銷售額較去年同期下滑11%至2...

綠色轉型 浙江推進零碳工廠建設

根據浙江省經信廳消息，浙江將加快推進零碳（近零碳）工廠培育和建設，規範溫室氣體排放管理行為，深化綠色製造體系建設，提升製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。