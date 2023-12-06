小米6日再買回庫藏股，今年已買股44次

小米連續兩天公告買回庫藏股，小米6日表示，公司於2023年12月6日在香港交易所回購320萬股，耗資港幣4,762.59萬元，根據此次回購數量和耗資情況計算回購均價約為港幣14.88元；根據披露此次最高回購價港幣14.90元，最低回購價港幣14.84元。

小米6日股價收在港幣14.88元，上漲0.68%。據瞭解，小米近三個月累計回購股份數為5,750萬股，占公司已發行股本的0.23%。

數據寶統計，小米在港交所公告顯示，12月5日以每股港幣14.66元至14.76元的價格回購320萬股，回購金額達港幣4,707.09萬元。該股當日收盤價14.780港元，下跌2.89%，全天成交額港幣20.06億元。

據了解，小米今年以來累計進行44次回購，合計回購1.11億股，累計回購金額港幣12.82億元。小米股價也從6月的最低點港幣9.86元，一度拉高至11月中的港幣16.98元，12月6日收盤價港幣14.88元，上漲0.68%。