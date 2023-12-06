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字節跳動回購股票期權50億美元 上市計畫仍未定

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
字節跳動回購股票期權50億美元，上市計畫仍未定。（路透）
字節跳動回購股票期權50億美元，上市計畫仍未定。（路透）

字節跳動開啟新一輪股票回購計畫，將從投資者手中回購價值50億美元的股票期權，不過外界關注的股票上市計畫仍未確定。

澎湃新聞報導，字節內部人士透露，本次回購價格為每股160美元，該價格與今年10月字節跳動員工期權回購價格相同，對應公司估值約為2,680億美元。相比2022年9月股東回購時的3,000億美元估值，一年時間，估值跌幅約10%。

據了解，股權回購一般是指公司購買股東的股權，回購後，要在法定期限內對股權進行處理。字節回購股權的價格，可以據此估算出公司的市值。字節跳動估值曾在2021年達到高點，當時接近4,000億美元，但此後連續降低。

字節跳動是中國估值最高的未上市互聯網公司，字節跳動常常被拿來與騰訊對比。騰訊股價去年10月到達低點後，股價已觸底反彈，目前穩定在4,000億美元附近。相比之下，字節跳動估值在跌至2,680億美元後，僅有騰訊的67%左右，差距持續拉大。

今年年初，字節跳動CEO梁汝波曾在公司內部年會中表示，新一年的目標是聚焦和務實。對於主營業務的資訊平臺與電商，要加強投入；對於遊戲、教育、PICO等新興業務，則「要有想像力，保持平常心」。

有外媒報導稱，今年第1季，字節跳動營收年增34%至245億美元，實現利潤60億美元，幾乎是去年的兩倍；第2季營收約290億美元，年增超過40%。

字節跳動 電商

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