上海美國商會主席：美企在陸營運最大壓力 是與大陸內部競爭

在新冠封控政策解除後，大陸經濟持續疲軟。而伴隨地緣政治緊張，外資不敢進入，也成為大陸整體經濟形勢難以回暖的原因之一。上海美國商會主席譚森（Sean Stein）5日在一場研討會上表示，企業在大陸的營運環境的壓力，是跟大陸內部競爭，而不是台灣或是美中關係。

自由亞洲電台報導，譚森談到了美國企業在大陸經商的壓力。他表示，儘管美國政界經常討論與大陸在軍事、經濟、科技、價值觀等四個面向的戰略競爭，但美國企業在大陸營運時所遭遇的最大壓力，其實是第五個方面的問題，也就是大陸內部競爭。

譚森提到，最近和一群在大陸經商的美國企業總裁對話，「關於晚上無法讓他們安睡的市場風險，他們都說，不是安全、台灣或是美中關係，而是大陸的中小企業。這些中小企業的聰明員工雲集、熬夜加班，隨時有可能影響美國企業的生意。」

譚森表示，儘管美國企業在大陸具有製造和研發領域的品質優勢，但大陸的中小企業也在特定能力上領先：「大陸企業在回應市場時比美國的企業更快，它們更會使用數位策略，它們能快速適應並使用新興技術，它們更會行銷、也更會申請許可證照。」

譚森認為，大陸的中小企業正在急起直追，因此美國企業需要提高自身競爭能力，同時也需要美國政府的協助：「在戰略競爭的框架下，如果美國企業無法與大陸企業在大陸市場抗衡，美國便無法與大陸在經濟上展開競爭。」

曾出任世界銀行中國局局長的郝福滿（Bert Hofman）則在會上指出，中國目前的經濟發展雖可在今年達到5％的成長預期，但是大陸市場依舊面臨消費者與投資方信心不足的問題，以及四大結構性挑戰。

郝福滿說：「我把它稱為4D，大陸需要解決債務（Debt）、人口（Demographic）、美中脫鉤（Decoupling）以及需求（Demand）問題。大陸需要強勁的政策解決這些問題，雖然這些問題未必全部都要被立即解決。不過，債務問題是相當緊急的，剩餘的問題則會是長期的結構性問題。」

華盛頓智庫美國外交關係協會（Council of Foreign Affairs）中國項目研究員劉宗媛（Zongyuan Zoe Liu）則認為，除了上述「4D」問題外，地緣關係緊張也會使外資對進入大陸裹足不前，導致大陸經濟難以取得復甦的動力。此外，大陸目前正面臨生育率下降的人口問題，這也將進一步惡化本已狀況不佳的房地產市場。