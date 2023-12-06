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中國2G/3G手機將退網 千萬老年人轉換使用成難題

中央社／ 台北6日電
現在中國仍有數以千萬的老年人口使用2G、3G手機。圖片來源／ingimage
現在中國仍有數以千萬的老年人口使用2G、3G手機。圖片來源／ingimage

中國工業和信息化部日前指出，2G與3G退網是行動通訊網更新換代的必然選擇，也是當前國際上的主要做法。不過，現在中國仍有數以千萬的老年人口使用2G、3G手機。

中國工業與信息化部5日針對中國網友提出的「運營商違規關閉2G、3G、4G基礎通信信號基站」的有關意見作出公開回應。

綜合陸媒報導，工信部指出，2G與3G退網是移動通訊網更新換代的必然選擇，也是當前國際上的主要做法。退網不僅可以降低網絡運營成本，提高網絡運營效率，也可以降低手機的複雜度，有利於提高手機的效能，降低手機終端成本。

這份回應稱，工信部將依法規推進並做好用戶權益保護工作，在充分保障用戶權益的前提下，企業才會實施退網。

中國2G與3G退網於是受到關注。據第一財經報導，老年手機用戶是當前2G與3G網路使用的主力軍。

報導引述中研普華產業研究院發布的「2023-2028年老年手機行業深度分析及投資價值研究諮詢報告」指出，當前老年人群手機消費市場每年約有近6000萬台的市場規模，但是在這6000萬台中，具備支持4G或5G功能的手機占比僅為10%。

中國央廣網報導，獨立電信分析師付亮指出，2G、3G退網是大勢所趨，但在推進過程中，如何讓一部分仍使用老手機的用戶平穩過渡，首先需要做到告知，運營商應該清晰告知用戶退網「時間表」。

付亮說，同時要繼續為用戶提供服務渠道，比如過去有運營商提供購買合約套餐送入門4G手機的方式，鼓勵引導2G、3G用戶退網。

老年人口 網路

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