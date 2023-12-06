以特斯拉Model Y為目標 華為智界第二款車明年下半年上市

在與長安等主廠組建的合資公司仍在推進之時，業內人士表示，華為與奇瑞合作的智界第二款車將於明年下半年上市，內部代號是EHY，被稱為「大號Model Y」，直接以特斯拉做為主要對手。

財聯社報導，業內人士透露，智界方面希望將最初的兩款產品，直接與競爭特斯拉，EH3（智界S7）、EHY（智界S9）作為智界的「3/Y」，在內部被寓意為對標「特斯拉Model 3/Y」。

相較先前問界新M7的「一枝獨秀」，如今智界S7分流了相當一部分線下進店諮詢的顧客。一位北京某鴻蒙智行汽車體驗門店的銷售人員表示，展車本周下旬就會到店，最近訂車的人開始多了起來。「很多人瞭解到問界新M7提車週期比較長，所以擔心智界S7也會等很久，有一部分顧客就提前下定了。」

先前已有多家產業鏈上市公司披露了與智界的合作進展，其中包括瑞鵠模具、松原股份、立訊精密、華陽集團、巨一科技等。

雷科技報導，汽車博主魚雷2954近日曬出了多張奇瑞新車諜照和車架圖，該博主分析稱，新車是智界EHY專案車型，有多個信息管道都將稱為「智界 S9」。

從曝光的諜照來看，新車造型更傾向於轎跑SUV的設計感覺，車身後部採用大弧度遛背線條設計，配備與智界S7相同樣式的大燈，整體設計與智界S7具有一定的相似性，看來大概率會採用同樣的設計語言，但或許在內部空間和智慧化方面與智界S7做出定位區分。

目前新能源汽車市場的競爭加深，各車企推出新款車型的間隔越來越短，平均1到2年就做出新車改款，高頻率的替代次數對車企的生產線提出了更高的要求，這也是為什麼現在越來越多的車企圍繞「家族式設計」進行替代。

一方面統一的設計語言更容易讓消費者對品牌形成清晰的認知，走在馬路上即使不看車標，也能知道是哪家生產的汽車。另一方面家族式設計能減輕車企重新設計車身零件帶來的壓力，節省造車時間降低生產成本。