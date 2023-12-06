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大陸財政部：社保基金投資股票和股權最大投資比例 可達40%及30%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸財政部「全國社會保障基金境內投資管理辦法（徵求意見稿）」（簡稱「管理辦法」）提到，社保基金對股票及股權資產最大投資比例分別可達40%及30%，進一步提高全國社保基金投資彈性，以持續支持資本市場發展。中新社
大陸財政部「全國社會保障基金境內投資管理辦法（徵求意見稿）」（簡稱「管理辦法」）提到，社保基金對股票及股權資產最大投資比例分別可達40%及30%，進一步提高全國社保基金投資彈性，以持續支持資本市場發展。中新社

大陸財政部「全國社會保障基金境內投資管理辦法（徵求意見稿）」（簡稱「管理辦法」）提到，社保基金對股票及股權資產最大投資比例分別可達40%及30%，進一步提高全國社保基金投資彈性，以持續支持資本市場發展。

香港信報報導，「管理辦法」還提到，考慮參考基本養老保險基金投資監管辦法和實踐、結合相關監管改革方向，適度下調管理費率、託管費率上限。

其中，股票類產品管理年費率不高於0.8%，債券類產品管理年費率不高於0.3%；貨幣現金類產品管理年費率不高於0.1%；股權投資基金管理年費率不高於1.5%；託管人提取的託管年費率不高於0.05%。

「管理辦法」中共有11類產品和工具，主要調整包括：一是納入歷年專項批復內容，具體包括同業存單、政策性和開發性銀行債券、地方政府債券、企業債、債券回購、直接股權投資、產業基金、市場化股權投資基金、優先股、資產證券化產品、公開募集基礎設施證券投資基金等。

二是結合金融市場發展變化，參考基本養老保險基金、企業年金基金投資，增加和調整全國社保基金投資範圍，具體包括公司債、非金融企業債務融資工具、養老金產品等。

三是根據金融市場發展，適當增加套期保值工具，具體包括股指期貨、國債期貨、股指期權等。

此外，明確社保基金會直接投資範圍限於銀行存款、同業存單，符合條件的直接股權投資、產業基金、股權投資基金（含創業投資基金）、優先股，經批准的股票指數投資、交易型開放式指數基金。

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