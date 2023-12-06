今年第3季全球半導體設備銷售大跌 唯獨大陸市場暴增4成

日本半導體製造裝置協會（SEAJ）日前公布統計數據顯示，2023年第3季全球半導體製造設備銷售額較去年同期下滑11%至256億美元，已連續2季陷入萎縮，且創下4年來最大降幅。

然而，半導體設備在大陸市場的銷售額卻暴增42%，足以證明大陸是全球半導體設備業發展的最大驅動力量，令業界大感意外。

芯智訊引述日本半導體製造裝置協會數據，指就各區域第3季銷售情況，台灣市場銷售額為37.7億美元，較去年同期暴跌48%，幾乎腰斬，下滑幅度高居前6大市場之冠。

大陸市場銷售額較去年同期暴增42%至110.6億美元，占全球整體銷售額比重達43%、首度突破40%大關，已連續2季高居全球最大半導體設備市場。

日本SEAJ與國際半導體產業協會（SEMI）根據全球80家以上半導體設備商每月提供的數據匯整而成。「日經新聞」分析指出，全球半導體設備投資停滯主因是智能手機等產品銷售不振，拖累全球晶片設備銷售額，在連續2季陷入萎縮後，也在第2季出現4年來最大的萎縮幅度（20%）。

報導指出，與此相反的是，大陸廠商採購意願非常強烈，大陸市場季度銷售額則創下歷史新高紀錄。今年三季度全球9大晶片製造設備商於大陸市場的營收合計約105億美元、較去年同期暴增70%。今年第3季9大晶片設備商在大陸市場營收占整體營收比重達44%、較去年同期23%呈現大幅增長。

例如，荷蘭曝光機大廠艾司摩爾（ASML）今年第3季來自大陸市場營收占比已經由上一季的24%大幅提高到46%。今年前三季來自大陸市場營收較去年同期暴漲約3倍。

全球第一大半導體設備廠美國應用材料（AMAT）第4財季（截至2023年10月29日）來自大陸營收與上季相比大幅提升了17個百分點至44%，該公司預計未來在大陸營收占比仍將維持高位。

科林研發集團（Lam Research Corporation）今年第3季來自大陸的營收占比也大幅提升了22個百分點至 48%。

此外，日本半導體設備大廠東京電子（TEL）公布第3季財報數據也顯示，來自大陸市場的營收占比提高到43%。該公司稱，雖然大陸先進製程投資延遲，但成熟製程投資則大幅加速。

此外，科磊、Screen等半導體設備大廠今年3季來自大陸的營收占比分別達到了43%和48%。

報道指出，今年大陸半導體設備市場的需求的增長，主要是由於美、日、荷對先進晶片製造設備的實施出口管制，迫使大陸加強了對於成熟製程產能進行投資。

市場研究機構集邦科技（TrendForce）統計，2023年的全球成熟製程產能當中，大陸廠商的占比將達到29%，預計到2027年這一占比將達到33%。

另據全球半導體觀察統計，除了7座已暫停擱置的晶圓廠，目前大陸建有44座晶圓廠，還有在建晶圓廠22座，計畫建設的晶圓廠10座。總體來看，大陸預計至2024年底，將建立32座大型晶圓廠，且全部鎖定成熟製程。