中國信通院：6G將在2030 年左右實現商用

中國信息通信研究院副院長、6G推進組的負責人王志勤表示，6G 技術是5G 的一代更新技術，預計在2030年左右實現商用，而標準制定時間則在2025年。

大陸央視新聞報導，王志勤指出，到5G以後，現在再說速率提升，其實大家也會覺得是不是有這種必要。未來6G服務的物件更多的是社會管理、社會治理層面的事情，更多的是偏向智能體這塊。

王志勤指出，現在的5G基地台只是支持通信信號的發送和接收，而在6G時代，基地台將同時支持通信和感知，能夠利用無線電波感知周邊的環境、物體的形狀和運動等，不僅能提升通信的性能，還會催生新業務。

王志勤認為，現在整個行動通信網路是一個非常龐大的網路體系，基地台非常多，在基地台的基礎之上，希望能夠再做一些感知性的工作。做低空經濟，直接在基地台上進行升級改造，就具有了感知的能力，這樣就可以對無人機進行空域管理。還有一些交通路口，把這些基地台升級以後，可以看整個車流量，就是作為一些交通的管理。

目前，6G 的發展仍處於技術研究階段，全球範圍內還沒有統一的標準。大陸自去年開始進行了6G技術試驗，並陸續進行了關於6G 統架構和技術方案等方面的研究工作。

此外，大陸6G推進組還首次發布了「6G網路架構展望」和「6G無線系統設計原則和典型特徵」等技術方案，為6G的發展提供技術路徑。