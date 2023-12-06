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經濟恐下滑 穆迪降陸信評展望

聯合報／ 編譯陳苓、記者黃雅慧／綜合報導
大陸房市危機拖累地方財政，北京當局祭出財政刺激政策引發經濟下滑風險，穆迪因此昨天宣布將中國大陸主權債信評等展望從「穩定」降至「負向」。圖為山西太原一處興建中的大樓。（中新社）
大陸房市危機拖累地方財政，北京當局祭出財政刺激政策引發經濟下滑風險，穆迪因此昨天宣布將中國大陸主權債信評等展望從「穩定」降至「負向」。圖為山西太原一處興建中的大樓。（中新社）

全球三大信評機構之一的穆迪（Moody's）昨天宣布，將中國大陸主權債信評等展望從「穩定」降至「負向」，長期債信評等維持在A1。穆迪表示，大陸使用財政刺激，以支撐地方政府與國營企業，對國家經濟構成下滑風險

針對穆迪將評等展望降為負向，大陸財政部立即回應「感到失望」，強調大陸負債率低，地方債務處置有成效，且房地產對地方財政影響可控，「穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂沒有必要」。

彭博報導，在穆迪調降中國大陸主權債信評等展望至「負向」消息後，在岸人民幣一度急貶，一度貶至七點一四九七兌換一美元，但交易員表示，有國營銀行立刻在境內市場大量賣出美元，同時也有不少銀行跟著賣出美元，帶動在岸人民幣很快就由貶轉升，還出現小幅反彈。

至於陸、港股市則在市場信心不足，以及穆迪調降大陸信評展望打擊下，走勢開低走低，上證指數時隔一個半月再度失守三千點關卡，香港恒生指數大跌逾三百點，收在一萬六三二七點，再寫今年新低。

穆迪在聲明指出，信評展望下調反映愈來愈多證據顯示，大陸政府和公共部門將需要為地方和國有企業提供更多金融支持，這為大陸的財政和經濟狀況帶來下滑風險。

目前正值大陸房市暴跌，促使政府改弦易轍，祭出更多財政刺激，以大舉借貸作為提振經濟的主要方式。北京當局今年發債額預料將打破歷史紀錄，讓人對大陸的債務水準感到擔憂。

大陸財政部表示，大陸有強大的內需市場，就業物價總體平穩，疫情「疤痕效應」逐漸消退，經濟循環暢通，內生動力不斷增強，這些都將推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

對於穆迪報告特別提及地方債務的擔憂，大陸財政部指出，大陸防範化解地方政府債務風險的制度體系已建立，地方政府違法違規無序舉債的蔓延擴張態勢得到初步遏制，地方政府債務處置工作有成效。對於地方隱性債務問題，大陸財政部表示已提出一籃子作法，包括完善常態化監測機制、堅決遏制隱性債務增量、穩妥化解隱性債務存量等。

穆迪上次調降大陸債信評等是在二○一七年，評等由Aa3降至A1，原因是整體經濟的債務可能實質增加，與其對國家財政的可能衝擊。當時是大陸信評自一九八九年以來首次遭到降評。

債務 風險

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